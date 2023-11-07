22 yıllık sevgilisiyle evlendiğini itiraf etti!

Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinde rol alan 78 yaşındaki usta oyuncu Zerrin Sümer, 22 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi ile 8 ay önce nikah masasına oturduğunu itiraf etti.

ZERRİN SÜMER: KİMSENİN HABERİ OLMADI

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programının bu haftaki konuğu olan Zerrin Sümer yaptığı evlilikle ilgili, "7-8 ay önce evlendim. Kimsenin haberi olmadı çünkü ben bunları söylemem. Yıllar önce İstanbul'da yaşarken bir gece çok hastalandım ve telefona dahi gidemedim. O dönem telefonlar da çok yoktu. Kendi kendime bu böyle olmayacak demiştim. Oğluma galiba ben hayatıma birini sokacağım dedim. O da 'Olur anne ama evlenme. Nikah kıyma ama kimden hoşlanıyorsan onunla birlikte ol' dedi. Sonra hakikaten hayatıma birini sokmak için bakındım. O gece telefona dahi gidememem beni çok etkiledi. İmdat diyecek insan yoktu. Korktum biraz. Sonra aradan 1-2 sene geçince şimdiki eşimle tanıştık. İlk defa yıllar sonra birinden hoşlandım. Benimle ilgilenilmesi hoşuma gitti. Açık açık kendisine de hoşlandığımı söyledim o da çok şaşırdı. Evlilik teklifini de o etti. Aynı yaşlardayız. 22 yıldır aynı evde yaşıyoruz. Konuşurken bir anda 'biz seninle evlensek ya' dedi. Ben de olur dedim" açıklamasında bulundu.