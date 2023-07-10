Zeynep Bastık, 30. yaş doğum gününü kutladı

30 yaşına giren ünlü sanatçı Zeynep Bastık, Urla’daki çiftlik evinde, sadece yakın arkadaşlarının davetli olduğu, “Roman Havası” konseptli bir doğum günü partisi verdi.

“Gacı 30 oldu”

Parti için özel bir Roman orkestrası ile sahneye çıkan Zeynep Bastık popüler şarkılarını Roman tarzında söyledi.

Doğum günü partisinde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Bastık, gönderisine “Gacı 30 oldu” notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Zeynep Bastık (@zeynepbastik)'in paylaştığı bir gönderi

Bastık'a takipçilerinden 'Her durumda güzel olamazsın ama', ' Hep mi güzel', ' Romanlık ayrı bir yakışmış' benzer biçimde yorumlar geldi.