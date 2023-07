Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız aşk yaşıyor! İlk kare geldi

Zeynep Bastık, 8 Temmuz'da 30 yaşına bastı. Evinde roman konseptli doğum günü partisi düzenleyen Bastık, kutlamaya sadece yakınlarını davet etti. Bastık, kutlamadan fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayınladı.

YENİ AŞK

Bastık'ın Akış ile ayrılığının ardından yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Zeynep Bastık, Ali Can Ayyıldız ile ilişkisini ilan etti. Ayyıldız, ünlü şarkıcıyla partide çekilen bu fotoğraflarını yayınlayarak, birlikteliklerini gözler önüne serdi.

Bir Uzak Doğu restoranının sahibi olan Ali Can Ayyıldız, Zeynep Bastık ile çekilmiş fotoğrafını "And with this one" notuyla paylaştı.