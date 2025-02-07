Anasayfa Magazin Zeynep Bastık sevgilisi Serkay Tütüncü'nün doğum gününü kutladı: "İyi ki doğdun sevgilim"
Zeynep Bastık sevgilisi Serkay Tütüncü'nün doğum gününü kutladı: "İyi ki doğdun sevgilim"
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Serkay Tütüncü'nü doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
1 / 6
Şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Serkay Tütüncü'nün aşkı bir süredir doludizgin devam ediyor.
2 / 6
Serkay Tütüncü, 34'üncü yaşına girdi. Oyuncuya ilk doğum günü mesajı ise sevgilisi Zeynep Bastık'tan geldi.
3 / 6
Bastık, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İyi ki doğdun sevgilim. Benim şarkım da sensin" notunu düştü.
4 / 6
Öte yandan Bastık yeni şarkısı 'Destan'ın klip çekimi için Kemerburgaz'daki bir stüdyoda kamera önüne geçti.