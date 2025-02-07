Zeynep Bastık sevgilisi Serkay Tütüncü'nün doğum gününü kutladı: "İyi ki doğdun sevgilim"

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Serkay Tütüncü'nü doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Zeynep Bastık sevgilisi Serkay Tütüncü'nün doğum gününü kutladı: "İyi ki doğdun sevgilim" - Resim : 1

Şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Serkay Tütüncü'nün aşkı bir süredir doludizgin devam ediyor. 

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Zeynep Bastık sevgilisi Serkay Tütüncü'nün doğum gününü kutladı: "İyi ki doğdun sevgilim" - Resim : 2

Serkay Tütüncü, 34'üncü yaşına girdi. Oyuncuya ilk doğum günü mesajı ise sevgilisi Zeynep Bastık'tan geldi.

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Zeynep Bastık sevgilisi Serkay Tütüncü'nün doğum gününü kutladı: "İyi ki doğdun sevgilim" - Resim : 3

Bastık, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İyi ki doğdun sevgilim. Benim şarkım da sensin" notunu düştü.

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Zeynep Bastık sevgilisi Serkay Tütüncü'nün doğum gününü kutladı: "İyi ki doğdun sevgilim" - Resim : 4

Öte yandan Bastık yeni şarkısı 'Destan'ın klip çekimi için Kemerburgaz'daki bir stüdyoda kamera önüne geçti.

 