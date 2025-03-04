Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, Bali'de tatile çıktı
Zeynep Bastık, sevgilisi Serkay Tütüncü’yle gittiği Bali tatilinden fotoğraflar paylaştı.
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'Dargın', 'Yalan', 'Lan', 'Ara' gibi şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlamıştı.
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Şarkıcı Zeynep Bastık, bir süredir oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyor. Sosyal medyadan sık sık birlikte paylaşım yapan ünlü çift beraber Bali'ye tatile gitti.
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Turistik adaya tatile giden aşıklar sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Şarkıcı, sevgilisine poz verdiği kareyi de yayınladı.
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Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde 34 yaşına giren sevgilisinin doğum gününü Instagram'dan ''İyi ki doğdun sevgilim. Benim şarkım da sensin'' notuyla kutlamıştı.