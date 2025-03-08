Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün Bali'deki aşk tatilinden yeni kareler
Aşkları dolu dizgin devam eden Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü tatil yapmak için Bali'ye gitti. Ünlü şarkıcı Bali'deki aşk tatilinden yeni kareler paylaştı.
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'Dargın', 'Yalan', 'Lan', 'Ara' gibi şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Serkay Tütüncü bir süredir birlikte. Ünlü çift geçtiğimiz günlerde Bali'ye gitti.
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Ünlü isim, Bali tatilinden kareleri takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.
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Bastık bu kez de Tütüncü ile motosiklete binerken çekilen fotoğraflarına sosyal medyada yer verdi.
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Paylaşımına ise esprili bir şekilde, "O sen olsan Bali" notunu düştü. İkilinin pozu sosyal medyada yoğun ilgi gördü.