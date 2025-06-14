Zeynep Bastık'tan konser paylaşımı: Oynamaktan kilo verdim

Zeynep Bastık, önceki gün Tekirdağ'da konser verdi. Şarkıcı, Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen festival kapsamında sevilen şarkılarını seslendirdi.

1 KİLO VERDİ

Tekirdağ konseriyle ilgili paylaşım yapan Zeynep Bastık bir kilo verdiğini açıkladı. Bastık yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "9.8 oynamaktan 1 kilo vermişim, her şey için teşekkürler Tekirdağ."