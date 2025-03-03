Zeynep Sever Demirel minik bebeğiyle poz verdi: "Yorgun, uykusuz ama çok aşık"
Geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuğu Yasmin'i kucağına alan Zeynep Sever Demirel, minik bebeğiyle yeni pozunu paylaştı.
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Miss Belçika Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, 2010 yılında ünlü futbolcu Volkan Demirel ile evlenmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı.
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Sosyal medyada aktif olan Zeynep Sever Demirel, Instagram hesabından doğum sonrası ilk paylaşımını yaparak 25 kilo aldığını belirtmişti ve Yasmin bebeğin yüzünü göstermişti.
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Zeynep Sever, bebeğiyle yeni pozunu "Nabersiniz ya, görüşemiyoruz. Ben bir süredir bu şekildeyim. Yorgun, uykusuz ama aşırı çok aşık" notuyla paylaştı.
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