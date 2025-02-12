Zeynep Sever Demirel'e baby shower sürprizi

'HİÇ BEKLEMEDİĞİM ANDA YEDİM GOLÜ...'

''Ben istemem öyle babyshower falan diyen bünyeme sürpriz babyshower şoku. Daha önce hiçbir sürpriz beni bu kadar şaşırtamadı çünkü hep bir şekilde önceden çakarım. Bu defa hiç beklemediğim bir anda yedim golü.''