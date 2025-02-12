Zeynep Sever Demirel'e baby shower sürprizi
Teknik direktör ve eski futbolcu Volkan Demirel, eşi Zeynep Sever Demirel'e doğacak üçüncü çocukları için sürpriz bir baby shower partisi hazırladı.
2010'da Volkan Demirel ile evlenen, şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyorlar.
Evden kahvaltıya diye çıkan ama büyük sürpriz yaşayan Zeynep Sever Demirel'e babyshower partisi düzenlendi. Instagram hesabından paylaşım yapan Demirel şu ifadeleri kullandı:
'HİÇ BEKLEMEDİĞİM ANDA YEDİM GOLÜ...'
''Ben istemem öyle babyshower falan diyen bünyeme sürpriz babyshower şoku. Daha önce hiçbir sürpriz beni bu kadar şaşırtamadı çünkü hep bir şekilde önceden çakarım. Bu defa hiç beklemediğim bir anda yedim golü.''
4'ÜNCÜ DE DE YAPARIM...
Beni evden “kahvaltıya gidiyoruz” diye çıkaran, her detayı düşünen, aylar öncesinden profesyonelce ve uluslararası çalışan canımın içleri. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız çok duygulandım ve mutlu oldum. Ayrıca sevdim bu babyshower olayını 4.de de yaparım (Allah'ım valla şaka yaptım yemin ederim komiklik olsun diye sen ciddiye alma amin)