Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

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Cansel Elçin, kendisi gibi oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'la 2020 yılında hayatını birleştirdi. Mutlu birliktelikleri süren oyuncu çiftten geçtiğimiz haftalarda bebek müjdesi geldi.
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Son olarak Prens dizisinin 2. sezonunda rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, eşi ve ultrason fotoğrafıyla bebek beklediklerini duyurmuştu.
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Şimdilerde anne-baba olmak için gün sayan oyuncu çiftin bebeğinin cinsiyeti belli oldu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ilk kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Tuğçe Bayat, bir erkek bebek bekliyor.