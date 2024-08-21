Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, geçen hafta bebek beklediklerini duyurmuştu. Şimdi ise bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

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Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim : 1

Cansel Elçin, kendisi gibi oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'la 2020 yılında hayatını birleştirdi. Mutlu birliktelikleri süren oyuncu çiftten geçtiğimiz haftalarda bebek müjdesi geldi.

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Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim : 2

Son olarak Prens dizisinin 2. sezonunda rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, eşi ve ultrason fotoğrafıyla bebek beklediklerini duyurmuştu. 

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Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim : 3

Şimdilerde anne-baba olmak için gün sayan oyuncu çiftin bebeğinin cinsiyeti belli oldu. 

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Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim : 4

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ilk kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Tuğçe Bayat, bir erkek bebek bekliyor.