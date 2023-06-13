2023 ELLE STYLE AWARDS X M.A.C en iyi stilleri ödüllendiriyor

ELLE Style Awards 2023, bugün yılın en stil sahibi, başarılı ve ilham veren isimlerini M.A.C Cosmetics ana sponsorluğunda gerçekleşecek davetiyle bir araya getiriyor. Bu yıl ELLE Türkiye ekibi ve M.A.C Cosmetics, kolektif iyilik ve birliktelik övgü niteliğinde #BirlikteYeniden duygusuyla 22 farklı kategoride ödüllerini dokuzuncu kez sahipleri ile buluşturacak. Canlı yayın Kırmızı Halı ile başladı... Ödül törenini elle.com.tr, Elle Youtube ve BluTV'den izleyebilirsiniz.

GECE HAKKINDA

ELLE Style Awards 2023 x M.A.C’in jüri üyeleri arasında Doğan Burda Dergi CEO’su Cem Başar, ELLE Türkiye Yayın Direktörü Melda Narmanlı Çimen, ELLE Türkiye Moda Direktörü Aslı Asil ve Estée Lauder Şirketleri Türkiye Genel Müdürü İpek Ersavaş’ın yanı sıra moda, stil, sahne, sanat ve tasarım dünyasının Arzu Sabancı, Aslı Abbasoğlu, Başak Dizer Tatlıtuğ, Beren Saat, Emre Doğru, Özgür Masur, Şevval Sam, Tamer Yılmaz, Yasemin Öğün ve Yasemin Özilhan gibi gusto sahibi isimleri bulunuyor.

ELLE Style Awards 2023 x M.A.C gecesinde geçtiğimiz yılın stil sahibi oyuncuları, sanatçıları ve iş insanları Yılın Stil Sahibi Erkek Oyuncusu, Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu ve Yılın Televizyon Yıldızı gibi kategorilerle ödüllendirilirken, moda dünyası ve sektörü de Yılın Moda Tasarımcısı, Yılın Moda İş Birliği, Yılın Moda Fotoğrafçısı ve Yılın Influencer’ı gibi farklı kategorilerde ödüllerini alacak. Son bir senenin ELLE kapakları arasından öne çıkan ve mesajları ELLE kimliğiyle örtüşen bir isim “Yılın ELLE Kızı” olarak ödül alırken, gecenin ana sponsoru M.A.C Cosmetics ise ilham verici renklerini içinden geldiği gibi gösteren bir isme M.A.C #GösterRenklerini Özel Ödülü’nü takdim edecek.

Özel gecenin sunuculuğunu İbrahim Selim ve Güzide Duran Aksoy üstlenirken, moda ve sanat dünyasından misafirleri ise kırmızı halıda Tanem Sivar Dirvana ağırlayarak özel röportajlar yapacak.



ELLE Style Awards 2023 X M.A.C gecesinin ödülleri ise Felekşan Onar'ın kurucusu olduğu fonksiyonel sanatsal objeler tasarlayan ve üreten Fy-shan Glass Studio tarafından gecenin konseptine özel olarak tasarlanıyor.

Geçtiğimiz senelerde aralarında Rahmi Koç, Ajda Pekkan, Tuba Büyüküstün, Nil Karaibrahimgil, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hande Erçel gibi isimlerin başarıları ve stilleriyle ödül aldığı ELLE Style Awards 2023 x M.A.C’in 13 Haziran’daki özel gecesine katılacak konukların kimler olacağı ve geceye özel fotoğraflar şimdiden merakla bekleniyor. ELLE Style Awards yönetmeliğine göre, her isim aynı kategoride sadece bir kez ödül alabiliyor.

Kırmızı halı ve ödül töreninin tamamı elle.com.tr ve Blu Tv üzerinden de canlı izlenebilecek.