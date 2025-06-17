2025 dantel gelinlik modelleri: Zamansız zarafetin yeni yorumları
Sevgili gelin adayları, hayallerinizdeki o büyülü anın en önemli detayı olan gelinliği seçme zamanı geldiğinde, dantelin size göz kırptığını biliyoruz! Çünkü dantel, gelinliklerin en romantik, en asil ve asla eskimeyen klasiğidir. 2025 yılı da dantelin büyüsünü bambaşka yorumlarla sahneye taşıyor. Gelenekselden moderne, cesurdan naif çizgilere kadar, eminiz ki sizin tarzınıza uygun bir dantel gelinlik mutlaka bu koleksiyonlarda sizi bekliyor...
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2025 dantel gelinlik modası, her gelinin kişisel tarzına uygun, hem zamansız hem de yenilikçi seçenekler sunarak düğün gününüze özel bir dokunuş katmaya hazır.
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Gelinlik seçiminizi yaparken, cilt alt tonunuzu ve düğün konseptinizi göz önünde bulundurarak size en çok yakışacak dantel modelini bulabilirsiniz. İşte 2025 yılı için tercih edebileceğiniz 10 dantel gelink modeli ve markası...
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Oleg Cassini-Dantel İşlemeli Çıkarılabilir Tül Askı Detaylı Straplez A Kesim Gelinlik
47.997,00 TL
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Mediha Cambaz - Nadia Fransız Dantel Uzun Kollu A Kesim Gelinlik
93,400.00 TL