2025 mezuniyet töreni elbise önerileri- Plus size özel
Mezuniyet elbisesi alışverişi yapmak ne kadar keyifli olursa olsun, o doğru elbiseyi bulmanın ve karar vermenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Dar, parlak, sade, renkli, kabarık ya da minimal olmak üzere birçok mezuniyet elbisesi seçeneğiniz olduğunu söyleyebiliriz. Sizler için plus size mezuniyet töreni elbiselerini bir araya getirdik.
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GUSTO
Boyundan Bağlı Uzun Saten Elbise - Mavi
2.499,95 TL
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TuvidXXL
Askılı Drapeli Uzun Abiye Yeşil - 4.089,90 TL
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Arya Moda
Yarasa Kol Boncuk İşlemeli Büyük Beden Midi Boy Tasarım Abiye Mavi- 7.850 TL
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Faik Sönmez
Yuvarlak Yaka Kısa Kol Dantel Abiye Elbise - 9.999,00 TL