2025 mezuniyet töreni elbise önerileri- Plus size özel

Mezuniyet elbisesi alışverişi yapmak ne kadar keyifli olursa olsun, o doğru elbiseyi bulmanın ve karar vermenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Dar, parlak, sade, renkli, kabarık ya da minimal olmak üzere birçok mezuniyet elbisesi seçeneğiniz olduğunu söyleyebiliriz. Sizler için plus size mezuniyet töreni elbiselerini bir araya getirdik.

Özge Çolak

Özge Çolak
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2025 mezuniyet töreni elbise önerileri- Plus size özel - Resim : 1

GUSTO 

Boyundan Bağlı Uzun Saten Elbise - Mavi

2.499,95 TL

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2025 mezuniyet töreni elbise önerileri- Plus size özel - Resim : 2

TuvidXXL

Askılı Drapeli Uzun Abiye Yeşil - 4.089,90 TL 

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2025 mezuniyet töreni elbise önerileri- Plus size özel - Resim : 3

Arya Moda

Yarasa Kol Boncuk İşlemeli Büyük Beden Midi Boy Tasarım Abiye Mavi- 7.850 TL

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2025 mezuniyet töreni elbise önerileri- Plus size özel - Resim : 4

Faik Sönmez

Yuvarlak Yaka Kısa Kol Dantel Abiye Elbise -  9.999,00 TL