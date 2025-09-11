2025 sonbaharın en trend allık tonları: Markalardan öneriler

Sonbaharın o büyülü atmosferi, makyaj rutinlerimize de yansıyor. Sıcak ve zengin tonlar, özellikle allık seçimlerinde bu sezon başrolde. Makyajınıza sonbahar dokunuşu katmak ve yüzünüzü canlandırmak istiyorsanız, en trend allık tonlarına göz atmaya ne dersiniz?

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 7
2025 sonbaharın en trend allık tonları: Markalardan öneriler - Resim : 1

Yüzünüze anında canlılık ve sıcaklık katan allıklar, 2025 sonbaharının en güçlü trendi olmaya aday. İşte bu sezon makyaj çantanıza eklemeniz gereken allık tonları ve onları bulabileceğiniz popüler marka önerileri...

2 / 7
2025 sonbaharın en trend allık tonları: Markalardan öneriler - Resim : 2

Lila tonları

Rare Beauty Soft Pinch Likit Allık

2.999 TL

3 / 7
2025 sonbaharın en trend allık tonları: Markalardan öneriler - Resim : 3

Pembe tonları

Tarte Blush tape - Likit allık

1.179 TL

4 / 7
2025 sonbaharın en trend allık tonları: Markalardan öneriler - Resim : 4

Mor tonları

Yves Saint Laurent Make Me Blush Likit Allık 69


2.600 TL