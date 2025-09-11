2025 sonbaharın en trend allık tonları: Markalardan öneriler
Sonbaharın o büyülü atmosferi, makyaj rutinlerimize de yansıyor. Sıcak ve zengin tonlar, özellikle allık seçimlerinde bu sezon başrolde. Makyajınıza sonbahar dokunuşu katmak ve yüzünüzü canlandırmak istiyorsanız, en trend allık tonlarına göz atmaya ne dersiniz?
1 / 7
Yüzünüze anında canlılık ve sıcaklık katan allıklar, 2025 sonbaharının en güçlü trendi olmaya aday. İşte bu sezon makyaj çantanıza eklemeniz gereken allık tonları ve onları bulabileceğiniz popüler marka önerileri...
2 / 7
Lila tonları
Rare Beauty Soft Pinch Likit Allık
2.999 TL
3 / 7
Pembe tonları
Tarte Blush tape - Likit allık
1.179 TL
4 / 7
Mor tonları
Yves Saint Laurent Make Me Blush Likit Allık 69
2.600 TL