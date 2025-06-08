2025 yazının boncuklu çanta trendleri mercek altında: Bu çantalar neşe saçıyor!
Boncuklu çanta trendleri şu anda yaz modasında öne çıkan ve giderek daha fazla ilgi gören bir akım. 90’lar ve 2000’lerin başındaki retro stilin modern bir yansıması olan bu çantalar en sade yaz kombinlerini bile eğlenceli bir şekilde öne çıkarabiliyor. 2025 yazının boncuklu çanta trendlerini sizin için derledik...
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ZARA - Boncuk işlemeli çanta
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Mango- Boncuklu çanta
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PULL&BEAR - Boncuklu el çantası
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Yargıcı - Boncuklu Desenli El Çantası