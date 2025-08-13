2025 yazının en favori kadın parfümleri
Yaz mevsiminde güneşin sıcaklığı, denizin kokusu ve rengarenk anılar geliyor aklımıza. Bu anıların en güçlü eşlikçisi ise hiç şüphesiz tenimizde taşıdığımız parfümler! Sizler için 2025 yazı tercih edebileceğiniz kadın parfümlerini derledik...
Bu yaz, kişiliğinizi en iyi yansıtan kokuyu bularak, girdiğiniz her ortamda hafızalarda kalıcı bir iz bırakmaya hazır olun! İşte 2025 yazı için favoriniz olacak kadın parfümü önerileri...
Louis Vuitton eLVes EDP 100 ml Kadın Parfüm
(gül ve kehribar yolu)
10.274 TL
Narciso Rodriguez for her (Meyveli Çiçeksi) Misk Eau De Parfüm
6.705 TL
ARMANI My Way Ylang - Eau de Parfum (çiçeksi ve meyvemsi koku, tatlı mango ve ferahlatıcı hindistancevizi suyu)
6.550 TL