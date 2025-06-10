2025 yazının en trend 7 elbise modeli: Rahatlık ve zarafet bir arada!

Puantiye mükemmelliği

1950'li ve 1980'li yılların ruhunu taşıyan puantiyeli elbiseler, bu sezon büyük bir geri dönüş yaşıyor. Bu denenmiş ve kendini kanıtlamış desen, hem günlük şehir kombinlerinize hem de güneşli bahçe partilerine neşe katacak.

Klasik tek renkli mini ve midi elbiseler için Dolce & Gabbana'ya yönelebilirken, Dôen ve Posse ise trend silüetleri ve renk paletlerini mükemmel bir şekilde sunuyor. Ayrıca, puantiyelerin 2025'in önemli bir özel gün giyim trendi olarak da gücünü kanıtladığını belirtmek gerekir.

MANGO- Puantiyeli kemerli midi elbise