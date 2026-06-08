2026 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında öne çıkan metal çerçeveli güneş gözlüğü modelleri
Güneşin yüzünü tamamen gösterdiği, sıcak ve enerjik günlerin başladığı şu günlerde, yaz gardıroplarının ve stil oyunlarının en güçlü tamamlayıcısı hiç şüphesiz güneş gözlükleri oluyor. Birçok ünlü modaevinin 2026 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında başrolü kimseye kaptırmayan metal çerçeveli güneş gözlüğü modelleri, bu sezon da yaz görünümlerini bir üst seviyeye taşımak için harika bir alternatif sunuyor...
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Kombinlerinize anında çabasız bir şıklık katacak bu zamansız trendi ve sezonun öne çıkan modellerini sizler için mercek altına aldık...
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Massimo Dutti Metal güneş gözlüğü
3.950 TL
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Gast Moonstone Altın Rengi Yeşil Metal Unisex Güneş Gözlüğü
11.990 TL
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Marc Jacobs 496/S 013KU Altın Rengi Metal Kadın Güneş Gözlüğü
13.138 TL