2026 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında öne çıkan metal çerçeveli güneş gözlüğü modelleri

Güneşin yüzünü tamamen gösterdiği, sıcak ve enerjik günlerin başladığı şu günlerde, yaz gardıroplarının ve stil oyunlarının en güçlü tamamlayıcısı hiç şüphesiz güneş gözlükleri oluyor. Birçok ünlü modaevinin 2026 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında başrolü kimseye kaptırmayan metal çerçeveli güneş gözlüğü modelleri, bu sezon da yaz görünümlerini bir üst seviyeye taşımak için harika bir alternatif sunuyor...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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2026 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında öne çıkan metal çerçeveli güneş gözlüğü modelleri - Resim : 1

Kombinlerinize anında çabasız bir şıklık katacak bu zamansız trendi ve sezonun öne çıkan modellerini sizler için mercek altına aldık...

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2026 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında öne çıkan metal çerçeveli güneş gözlüğü modelleri - Resim : 2

Massimo Dutti Metal güneş gözlüğü

3.950 TL

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2026 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında öne çıkan metal çerçeveli güneş gözlüğü modelleri - Resim : 3

Gast Moonstone Altın Rengi Yeşil Metal Unisex Güneş Gözlüğü

11.990 TL

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2026 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında öne çıkan metal çerçeveli güneş gözlüğü modelleri - Resim : 4

Marc Jacobs 496/S 013KU Altın Rengi Metal Kadın Güneş Gözlüğü

13.138 TL