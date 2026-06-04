Simge Sağın ve DJ sevgilisi İlkay Şencan tatilde

Mart ayından bu yana DJ İlkay Şencan ile aşk yaşayan Simge Sağın, mutlu birlikteliğini sürdürüyor.

Çift, tatil sezonunu da birlikte açtı. Plajda aşka gelen ikili, sarmaş dolaş poz verdi. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan İlkay Şencan, "Bodrum, Çeşme" notunu düştü.

İkili, geçtiğimiz günlerde de spor salonundan verdikleri bu pozu sosyal medya sayfalarına taşımıştı.

"ONUN KARŞIMA ÇIKMASI BİR MUCİZE"

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi hakkında konuşan şarkıcı, "Çok mutluyuz. Gönülden istemiştim. Zamanın geldiğini hissediyordum. Onun karşıma çıkması bir mucize. Bana hediye gibi geldi. Çok dillendirip nazara gelmek istemiyorum. İnşallah bir ömür boyu gider. En çok karakterine vuruldum. Ayrıca çok da yakışıklı. Astrologlar Aslan burcu için 'aşk yılı' demişti. Ben artık bu konuda umudumu kaybetmiş, vazgeçmiştim. İnanmıyordum ama ilk defa onları tebrik ediyorum, keyfim çok yerinde" ifadelerini kullanmıştı.

" KÖTÜ İLİŞKİ YAŞAMAKTANSA TEK BAŞIMA DAHA MUTLUYUM"

Simge, yeni ilişkisinden önce, "4 yıldır hayatımda kimse yok. Heyecan bittiğinde biletimi kesip 'ben ayrılıyorum' deme hakkımı kullanmak istiyorum. Kötü bir ilişki yaşamaktansa böyle tek başıma daha mutluyum" açıklamasında da bulunmuştu.