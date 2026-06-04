Seren Serengil'den Reha Muhtar açıklaması: Hastalığını kabul etmek istemedi

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, 66 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

SEREN SERENGİL'DEN REHA MUHTAR AÇIKLAMASI

Reha Muhtar'ın vefatının ardından Seren Serengil, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi. Muhtar'ın son dönemdeki sağlık durumuna değinen Serengil, ünlü gazetecinin rahatsızlığını kabul etmekte zorlandığını ve tedavi süreçlerini reddettiğini belirtti.

"DOKTORA GİTMEYİ REDDETTİ"

Serengil, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Benim hayatıma girdiği noktada maalesef hem mental hem de bedensel sağlığını yavaş yavaş kaybetmeye başladığı bir süreçti. En büyük savaşı belki de kendisiyleydi. Hastalığını kabul etmek istemedi, doktora gitmeyi çoğu zaman reddetti. Kendi doğrularıyla yaşadı, kendi kurallarıyla mücadele etti ve yine kendi bildiği gibi gitti. Hayatta en çok çocuklarını sevdi, sonra da Beşiktaş’ı. Onun gözlerinde çocukları her şeyden önce gelirdi. Sağlığının bozulduğu dönemlerde çocuklara bakamayacak duruma geldiğinde; bunu ona söyleyen, ben dahil herkese verdiği tepkilerle çevresindekileri üzse de, kimse durumunu bildiğinden ona kalpten kızamadı. Ben de zaman zaman onun kızgınlığından nasibimi alanlardan biriydim. Bazen beni de azarladı, bazen kırdı. Durumunu, sağlığının bozukluğunu ve karakteristik yapısını çok iyi bildiğimden hiçbir zaman alınmadım. Çocukların sağlığı ve yararı onun için de her şeyden önemliydi, o yüzden beni zamanla anlayacaktı biliyorum. Bugün Deniz ağlayarak beni aradı, karşılıklı telefonda ağlaştık. "Ne adamdı, hepimize neler yapardı, yine ona kızamazdık... Deniz, insan böyle bir durumda güzel günleri, güzellikleri hatırlıyor, Allah onu affetsin" dedi. Çünkü ölüm, bütün kırgınlıkların önüne geçen bir sessizlik bırakıyor insana. Bugün bir gazeteci değil sadece; bir baba, bir Beşiktaşlı, bir televizyon efsanesi ve hayatımıza iz bırakmış bir insan uğurlanıyor. Allah tüm günahlarını affetsin. Çocuklarına sabır, onu sevenlere güç diliyorum. Ve sana da hakkımı helal ediyorum Reha Muhtar.