2026 Kış stilinde kayak modası: Pistlerden şehir stiline
Bu kış, hem kayak pistlerinde hem de şehir sokaklarında karşımıza çıkacak trend parçaları mercek altına aldık. Konforu iddialı bir stille buluşturan bu parçalarla, 'kayak şıklığı'nı her ortama taşıyabilirsiniz.
Kayak, pistlerdeki hız kadar bu sporun estetiğiyle de ilgilidir. Birçok moda tutkunu için kış tatili denince akla Prenses Diana’nın karlar üzerindeki hem zarif hem de dinamik duruşu gelir. Markaların 2026 Kış sezonundaki odak noktası ise "pistten şehre" taşınan, hem dağda hem de soğuk şehir sokaklarında karşımıza çıkan konforlu ve çarpıcı parçalardan oluşuyor.
İşte hem pistte işlevsellik sunan hem de sokak stilinizi tamamlayacak 2026’nın en popüler kış trendleri...
YUMUŞAK DOKULAR VE PELÜŞ ETKİSİ
Beymen Club
Mürdüm Kapüşonlu Kaban - Suni Kürk
36.995 TL
KÜRKLÜ ŞAPKA
Madewell
Çikolata kahvesi suni kürk şapka
6.495 TL
YARIM FERMUARLI TRİKOLAR
Polo Ralph Lauren
Mavi Fermuarlı Saç Örgü Triko
14.250 TL
