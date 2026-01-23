2026 Kış stilinde kayak modası: Pistlerden şehir stiline

Kayak, pistlerdeki hız kadar bu sporun estetiğiyle de ilgilidir. Birçok moda tutkunu için kış tatili denince akla Prenses Diana’nın karlar üzerindeki hem zarif hem de dinamik duruşu gelir. Markaların 2026 Kış sezonundaki odak noktası ise "pistten şehre" taşınan, hem dağda hem de soğuk şehir sokaklarında karşımıza çıkan konforlu ve çarpıcı parçalardan oluşuyor.

İşte hem pistte işlevsellik sunan hem de sokak stilinizi tamamlayacak 2026’nın en popüler kış trendleri...