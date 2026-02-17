2026 saç trendlerinde nostaljik esinti: En romantik saç görünümleri

ANTİK YUNAN VE ROMA’NIN YALIN ZARAFETİ



Regency dönemi saç stilini, Antik Yunan ve Roma’nın yalın zarafetine duyulan bir hayranlık olarak tanımlamak mümkün. Fransız Devrimi’nin ardından gelen bu yeni dönemde, bir önceki yüzyılın o abartılı ve ağır perukları yerini şaşırtıcı bir doğallığa bırakıyor. Kadınlar, adeta klasik heykellerden fırlamışçasına, saçlarını ensede ya da başın arkasında toplanan sade birer düğüme dönüştürüyorlar. Dönemin en ikonik modellerinden biri olan "Psyche Knot" ise bu estetiğin zirvesini temsil ediyor; saçın gevşekçe bir araya getirilip zarif kurdelelerle desteklendiği bu stil hem eforsuz hem de asil bir duruşun simgesi haline geliyor.