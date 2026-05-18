2026 Yaz sezonu: Capri pantolon trendleri nasıl kombinlenir?
90’ların ikonik parçası, bir dönem "sevsek mi sevmesek mi" diye arada kaldığımız o meşhur capri pantolonlar, 2026 yazında tam anlamıyla bir "it-girl" parçası olarak sahalara geri döndü! Üstelik bu sefer sadece nostaljik bir esinti olarak değil, her zamankinden daha modern, daha stil ve daha cesur bir tavırla...
O boyu kısa ama etkisi büyük capri pantolonlar, bu yıl tam olarak değişimin öncüsü. Onlar artık geçmişe ait bir parça değil; 2026 yılında sıcak havaların stilini yeniden inşa eden en şık ve en rafine silüet olarak karşımızda. Peki, 2026 capri pantolon trendleri hangileri ve nasıl kombinlenir; gelin yakından bakalım!
Tailored Capri (Kumaş ve Şık)
-Blazer ile kombinle
-Ofis stiline yansıt
-Topuklu ayakkabıyla tamamla
Sportif Capri
- Tayt formunda
- Crop top, sneaker, ya da parmak arası terlik ile kombin
-Günlük ve rahat kullanım
- Pilates çıkışı kahveye uğrama kombini...
Denim Capri
-2000’ler ruhunu direkt yansıtıyor
-Oversize tişörtlerle tamamlanıyor
-Sokak stilinde öne çıkıyor...
