2026 Yaz sezonu: Capri pantolon trendleri nasıl kombinlenir?

90’ların ikonik parçası, bir dönem "sevsek mi sevmesek mi" diye arada kaldığımız o meşhur capri pantolonlar, 2026 yazında tam anlamıyla bir "it-girl" parçası olarak sahalara geri döndü! Üstelik bu sefer sadece nostaljik bir esinti olarak değil, her zamankinden daha modern, daha stil ve daha cesur bir tavırla...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 6
2026 Yaz sezonu: Capri pantolon trendleri nasıl kombinlenir? - Resim : 1

O boyu kısa ama etkisi büyük capri pantolonlar, bu yıl tam olarak değişimin öncüsü. Onlar artık geçmişe ait bir parça değil; 2026 yılında sıcak havaların stilini yeniden inşa eden en şık ve en rafine silüet olarak karşımızda. Peki, 2026 capri pantolon trendleri hangileri ve nasıl kombinlenir; gelin yakından bakalım!

Credit: Pinterest @sophiabaumer

2 / 6
2026 Yaz sezonu: Capri pantolon trendleri nasıl kombinlenir? - Resim : 2

 Tailored Capri (Kumaş ve Şık)

-Blazer ile kombinle

-Ofis stiline yansıt

-Topuklu ayakkabıyla tamamla

Credit: Pinterest @byverogris  

3 / 6
2026 Yaz sezonu: Capri pantolon trendleri nasıl kombinlenir? - Resim : 3

Sportif Capri

- Tayt formunda 
- Crop top, sneaker, ya da parmak arası terlik ile kombin
-Günlük ve rahat kullanım
- Pilates çıkışı kahveye uğrama kombini...

Credit: Pinterest @likabilan

4 / 6
2026 Yaz sezonu: Capri pantolon trendleri nasıl kombinlenir? - Resim : 4

Denim Capri

-2000’ler ruhunu direkt yansıtıyor
-Oversize tişörtlerle tamamlanıyor
-Sokak stilinde öne çıkıyor...

Credit: Pinterest @polyakova050599