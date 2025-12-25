2026'da gelinlik modası: Klasik dantelin modernist devrimi
2026 Bahar sezonu, gelinlik modasında uzun süredir beklenen o büyük kırılmaya sahne oluyor. Geçmişin romantik mirası olan dantel, tozlu raflardan inip fütüristik çizgilerle buluşuyor... Artık sadece "nostaljik" bir detay değil, cesur ve mimari bir tasarım ögesi olarak karşımıza çıkıyor....
2026’da dantel, kumaşın üzerinden dışarı doğru taşıyor. Klasik düz işlemeler yerine, lazer kesim çiçeklerin ve yaprakların sanki gelinin üzerine konmuş gibi göründüğü 3D aplikeler ön planda. İşte 2026'nın modası gelinlik modelleri...
