90'lardan esinlenilen etek trendi 2025 sonbahar ve kışına hakim olacak
Günümüzde güzellik ve stil dünyasının neredeyse her köşesinde ‘90’lar etkisini görmek mümkün—ve bu durumdan şikâyetçi değiliz. İçindeki nostalji, renkler, dokular ve kendini ifade etme özgürlüğünün keşfi ve kutlanışı, şu an için çok gerekli hissettiriyor. Slip elbiseler, kapri pantolonlar ve jelly ayakkabılarla birlikte kolon etek de yeniden popülerliğini kazandı; üstelik soğuk hava gardırobunuza ekleyebileceğiniz en iyi parçalardan biri.
Kolon etek, belde düzgün bir şekilde oturup bileklere kadar dümdüz inen uzun bir etek türüdür. “Kolon etek” adını almasının nedeni, dar ve sade bir sütun formuna sahip olmasıdır. Kabarık ya da vücuda yapışan bir yapısı yoktur—bu nedenle rahat, sade ve şık bir görünüm sunar. Uzunluğu sayesinde bacaklarınızı örter ve sıcak tutar.
Pinterest @kr1ssll
Kişisel stilist ve AMOUR781’in kurucu ortağı Ashley Full, , kolon eteği şöyle açıklıyor:
“Bu, sizi anında daha uzun ve toparlanmış gösteren, uzun ve zarif bir silüettir. ‘Hiç uğraşmadım ama inanılmaz şık duruyorum’ hissini veren o parça. Kolon etekler, klasik mimariden ilham alır. Yunan ya da Roma sütunlarını düşünün: güçlü, heykelsi, zamansız.”
Pinterest @Theellysworld
Full ayrıca, iş toplantılarından akşam yemeklerine, hatta okul bırakma gibi günlük durumlara kadar hayatın her anında yükseltilmiş ama pratik bir görünüm isteyenler için mükemmel bir tercih olduğunu ekliyor.
Pinterest @brenboop3
Kolon Etek Nasıl Kombinlenir?
Kolon etekler uzun ve düz silüetiyle tanınır; ancak her türlü kumaşta karşımıza çıkar. Bu da onu kişisel stilinize, kombininize ve oluşturmak istediğiniz görünüme göre uyarlamanıza imkân tanır.
Full’a göre:
“The Row, Saint Laurent, Bottega Veneta ve Prada gibi büyük tasarımcılar son sezonlarda uzun ve ince silüetleri öne çıkardığından, bu stilin daha ulaşılabilir seviyede benimsenmesi şaşırtıcı değil.”
Pinterest @KateNKateNKa