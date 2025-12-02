90'lardan esinlenilen etek trendi 2025 sonbahar ve kışına hakim olacak

Kolon Etek Nasıl Kombinlenir?

Kolon etekler uzun ve düz silüetiyle tanınır; ancak her türlü kumaşta karşımıza çıkar. Bu da onu kişisel stilinize, kombininize ve oluşturmak istediğiniz görünüme göre uyarlamanıza imkân tanır.

Full’a göre:

“The Row, Saint Laurent, Bottega Veneta ve Prada gibi büyük tasarımcılar son sezonlarda uzun ve ince silüetleri öne çıkardığından, bu stilin daha ulaşılabilir seviyede benimsenmesi şaşırtıcı değil.”

Pinterest @KateNKateNKa