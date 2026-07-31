Ağustos ayı şanslı saç kesim günleri

Ağustos’un İlk Yarısı (1 - 7 Ağustos): Ay’ın Aslan ve Başak burçlarındaki konumu, saçların kökten uca güçlenmesini sağlar. Özellikle 3 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri, daha gür ve parlak uzama arzulayanlar için en şanslı kesim günleri arasında gösteriliyor.