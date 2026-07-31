Ağustos ayı şanslı saç kesim günleri

Ağustos ayında yazın sıcak havası, deniz ve güneş saçlarımızı yıpratırken; saç bakımında astrolojik takvimden faydalanarak çok daha canlı, hızlı büyüyen ve gür saçlara sahip olmak mümkün! Ay’ın evreleri ve burç geçişleri, saç kesiminin ve bakım ritüellerinin sonuçlarını doğrudan etkiliyor...

Elele Online

Elele Online
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Ağustos ayı şanslı saç kesim günleri - Resim : 1

Peki, Ağustos 2026’da saç kestirmek, saç rengini değiştirmek veya saç bakım maskesi uygulamak için en şanslı günler hangileri? İşte Ay kalenderine göre Ağustos 2026 saç bakım takvimi...

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Ağustos ayı şanslı saç kesim günleri - Resim : 2

Ağustos’un İlk Yarısı (1 - 7 Ağustos): Ay’ın Aslan ve Başak burçlarındaki konumu, saçların kökten uca güçlenmesini sağlar. Özellikle 3 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri, daha gür ve parlak uzama arzulayanlar için en şanslı kesim günleri arasında gösteriliyor.

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Ağustos ayı şanslı saç kesim günleri - Resim : 3

12 - 18 Ağustos: Ay’ın Oğlak ve Boğa gibi toprak elementlerindeki seyrinde yapılan kesimler, saç tellerini güçlendirir ve kırılmaları önler.

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Ağustos ayı şanslı saç kesim günleri - Resim : 4

Şanslı Tarihler: 14 Ağustos ve 16 Ağustos, saç köklerini sağlamlaştırmak ve yıpranmış uçlardan arınarak hacim kazanmak için ideal günlerdir.