Ağustos ayı şanslı saç kesim günleri
Ağustos ayında yazın sıcak havası, deniz ve güneş saçlarımızı yıpratırken; saç bakımında astrolojik takvimden faydalanarak çok daha canlı, hızlı büyüyen ve gür saçlara sahip olmak mümkün! Ay’ın evreleri ve burç geçişleri, saç kesiminin ve bakım ritüellerinin sonuçlarını doğrudan etkiliyor...
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Peki, Ağustos 2026’da saç kestirmek, saç rengini değiştirmek veya saç bakım maskesi uygulamak için en şanslı günler hangileri? İşte Ay kalenderine göre Ağustos 2026 saç bakım takvimi...
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Ağustos’un İlk Yarısı (1 - 7 Ağustos): Ay’ın Aslan ve Başak burçlarındaki konumu, saçların kökten uca güçlenmesini sağlar. Özellikle 3 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri, daha gür ve parlak uzama arzulayanlar için en şanslı kesim günleri arasında gösteriliyor.
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12 - 18 Ağustos: Ay’ın Oğlak ve Boğa gibi toprak elementlerindeki seyrinde yapılan kesimler, saç tellerini güçlendirir ve kırılmaları önler.
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Şanslı Tarihler: 14 Ağustos ve 16 Ağustos, saç köklerini sağlamlaştırmak ve yıpranmış uçlardan arınarak hacim kazanmak için ideal günlerdir.