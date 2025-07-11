Ajur elbiselerle yaz şıklığına kapı aralayın! İşte plajda giyebileceğiniz 10 model
Yaz mevsimi demek, hafiflik, rahatlık ve şıklığın bir araya geldiği parçalara dolabımızda yer açmak demek. Bu tanıma birebir uyan ve her geçen gün popülaritesini artıran bir trend var: Ajur elbiseler!
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Dantelin o romantik ve narin havasını, modern ve salaş kesimlerle buluşturan ajur elbiseler, özellikle sıcak havalarda hem serin kalmak hem de sofistike bir görünüm yakalamak isteyenlerin favorisi haline geldi. İşte gardırobunuza dahil edebileceğiniz bazı markalar ve onlardan edinebileceğiniz anahtar parçalar...
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SWIST Bej Rengi Ajur Elbise
449,90 TL
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Beymen Club Ekru Ajurlu Maksi Triko Elbise
4.199 TL
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Olalook - Ajurlu Yırtmaçlı Yumuşak Dokulu Triko Elbise Bej
612,41 TL