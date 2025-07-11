Ajur elbiselerle yaz şıklığına kapı aralayın! İşte plajda giyebileceğiniz 10 model

Dantelin o romantik ve narin havasını, modern ve salaş kesimlerle buluşturan ajur elbiseler, özellikle sıcak havalarda hem serin kalmak hem de sofistike bir görünüm yakalamak isteyenlerin favorisi haline geldi. İşte gardırobunuza dahil edebileceğiniz bazı markalar ve onlardan edinebileceğiniz anahtar parçalar...