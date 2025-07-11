Ajur elbiselerle yaz şıklığına kapı aralayın! İşte plajda giyebileceğiniz 10 model

Yaz mevsimi demek, hafiflik, rahatlık ve şıklığın bir araya geldiği parçalara dolabımızda yer açmak demek. Bu tanıma birebir uyan ve her geçen gün popülaritesini artıran bir trend var: Ajur elbiseler!

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Ajur elbiselerle yaz şıklığına kapı aralayın! İşte plajda giyebileceğiniz 10 model - Resim : 1

Dantelin o romantik ve narin havasını, modern ve salaş kesimlerle buluşturan ajur elbiseler, özellikle sıcak havalarda hem serin kalmak hem de sofistike bir görünüm yakalamak isteyenlerin favorisi haline geldi. İşte gardırobunuza dahil edebileceğiniz bazı markalar ve onlardan edinebileceğiniz anahtar parçalar...

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Ajur elbiselerle yaz şıklığına kapı aralayın! İşte plajda giyebileceğiniz 10 model - Resim : 2

SWIST Bej Rengi Ajur Elbise 

449,90 TL

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Ajur elbiselerle yaz şıklığına kapı aralayın! İşte plajda giyebileceğiniz 10 model - Resim : 3

Beymen Club Ekru Ajurlu Maksi Triko Elbise

4.199 TL

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Ajur elbiselerle yaz şıklığına kapı aralayın! İşte plajda giyebileceğiniz 10 model - Resim : 4

Olalook - Ajurlu Yırtmaçlı Yumuşak Dokulu Triko Elbise Bej

612,41 TL