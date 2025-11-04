Alaïa ve Chanel'i tercih ettiler: A$AP Rocky ve Rihanna stil ikonu töreninde
Hip-Hop kültürü ile lüks modayı birleştiren ve erkek giyim estetiğini yeniden tanımlayan dünyaca ünlü rapçi A$AP Rocky, dün akşam modanın en prestijli organizasyonlarından CFDA Ödülleri'nde (Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi) 'Stil İkonu Ödülü'ne layık görüldü. Geçmişte bu ödülü alan partneri Rihanna'nın da yanında olduğu gecede Rocky, Chanel görünümüyle moda üzerindeki kalıcı etkisini bir kez daha kanıtladı.
Ünlü rapçi A$AP Rocky, modanın en prestijli ödüllerinden birine layık görüldü: 2025 CFDA (Amerika Moda Tasarımcıları Kurulu) Ödülleri’nde 'Stil İkonu' Ödülü. Yanında, kendisi gibi geçmişte 'CFDA Stil İkonu' ödülüne layık görülen partneri Rihanna vardı.
Siyah ipek gabardin bir ceket ve pantolon giyen rap'çi , bunları sarı ipek örme bir üstle tamamladı. Görünümünü Chanel kemer, ayakkabılar ve kendi zarif mücevher parçalarıyla vurguladı. Rihanna ise sade ama şık bir tercihle, Alaïa imzalı zarif bir trençkot ve beyaz pileli pantolon giydi.
A$AP Rocky, yıllardır hem kırmızı halılarda hem de sahne performanslarında kusursuz derecede havalı stilleriyle dikkat çekiyor...