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80’ler geri döndü!

80’ler geri döndü!

Yeni global kampanyası ile 'beklenmeyen'i ortaya koyan Reebok, 80’lerin efsanesi Club C’yi yeniden görücüye çıkarıyor.

Reebok, alışılmışın dışına çıkan ‘Sport the Unexpected’ kampanyası ile yıllardır en sevilen ve beğenilen Reebok modellerinden biri olan ikonik Club C’yi öne çıkarıyor.

80’li yıllarda ilk olarak tenis ayakkabısı olarak ortaya çıkan Club C, yıllar içinde yenilenirken bugün sneaker dünyasının kurallarını değiştiren, oldukça şık yüzüyle sokak giyiminin ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor. Geçmişten ilham alınarak tasarlanan ve güçlü bir klasik olan Club C, Reebok’ın en sevilen modellerinden biri olarak farklı renk seçenekleriyle satışta. 

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