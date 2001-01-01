Beyaz renk bütün renkleri içerisinde barındıran ancak buna rağmen hiç rengi yokmuş hissi bırakan, karmaşık, zarif ve iddialı bir renk. Giyimde beyaz renk tercih etmek bu zarafete sahip olmak, iddiayı ortaya koymak demek. İddianızı ortaya koyacağınız, yazın serinliğini hissettirecek beyaz parçaları sizin için derledik. Tişörtten gece elbisesine, ayakkabıdan çantaya, gömlekten gelinliğe; ışıltınızı yansıtacak on beyaz parça.

Beyaz, içerisinde bütün renkleri barındırır. Buna rağmen hiçbir rengi yokmuş gibi görünür. Masumiyetin, Akdeniz’in, yazın, zarafetin temsili beyaz renk, giysiler için zarif bir şıklığın, sükûnetin, yazın hafifliğinin göstergesi gibidir. İşte içerisinde zarafetiniz ile ışıldayacağınız, iddianızı ortaya koyacağınız on beyaz parça.



Basic ve Beyaz

Basic tişört şıklığı son dönemlerde yükselenler arasında. Çabasız şıklığın öncü parçası basic tişörtler doğallık modasının önemli bir yükseleni. Hele bir de basic beyaz olunca; doğallık, zarafet ile birleşiyor.





Basic tişört beyaz olunca; doğallık, zarafet ile birleşiyor.

Yaz Havası: Beyaz Elbise

Herkesin dolabında yazın üzerine geçirip çıkacağı, sahil havasını hissedeceği en bir tane beyaz elbisesi vardır. Yaz sıcağında beyazın ferahlatıcı etkisi ile serin bir hava yakalayacaksınız.





Yaz sıcağında beyazın ferahlatıcı etkisi ile serin bir hava yakalayacaksınız.

Maskülen ve Şık: Beyaz Atlet

Doksanların sert kızları geri döndü! Amerikan filmlerinde beyaz atletli ve koyu renk jeanli, düşmana karşı savaşan, canavarı geri püskürten kadınlar şimdi sokaklarda. Beyaz atletin maskülen şıklığına kapılacaksınız.





Beyaz atletin maskülen şıklığına kapılacaksınız.

O Bir Klasik: Stan Smith

Beyaz parçalardan bahsedip de Adidas’ın klasikleşmiş modeli Stan Smith’ten bahsetmemek olmaz. Ne de olsa beyazın spor ayakkabıya ne kadar yakışacağını öğretenlerden biri Adidas’ın Stan Smith modeli.





Beyaz parçalardan bahsedip de Adidas’ın klasikleşmiş modeli Stan Smith’ten bahsetmemek olmaz.

Gece ve Beyaz

Gecenin karanlığına ışıltın ile damganı vur. Gece elbisesi için beyaz oldukça iddialı bir renk. Herkesin gözlerini almak ve geceye inat parlamak için beyaz ideal bir seçim.





Gecenin karanlığına ışıltın ile damganı vur.

Yaz Denilince: Beyaz ve Şort

Beyaz şort yazın vazgeçilmez parçalarından biri. Tatil beldelerinde, deniz kenarında, caddelerde… Yazı hissetmek istediğiniz her yerde giyebileceğiniz bu parça üzerine açık renk bir tişört geçirip çıkabileceğiniz ve her zaman şık görünebileceğiniz muazzam bir parça.





Beyaz şort yazın vazgeçilmez parçalarından biri.

Cesaret İster: Beyaz Pantolon

Beyaz pantolondan bahsetmeden geçmek olmaz. Üzerine ne giysen şık gösterecek gösterişli pantolon. Bazen giymek biraz cesaret istese de o cesarete sahip yüzlerce kadın var. Beyaz pantolon ile gündelik şıklığı stil katın.





Beyaz pantolon ile gündelik şıklığı stil katın.

Çantada Beyaz Şıklığı

Beyazın her türlüsü güzel; ancak çantada bir başka güzel. Çantalara ayrı bir asalet katan beyaz renk, özellikle şu sıra çok moda. İster büyük çanta tercih edin, ister el çantası, ister postacı çantası ister sırt çantası; beyaz şıklığını beyaz çanta ile yakalayacaksınız.





Beyazın her türlüsü güzel; ancak çantada bir başka güzel.

En Klasik Beyaz: Beyaz Gömlek

Dolabında beyaz gömleği olmayan var mı? Buna hayır cevabını verecek çok az insan vardır. Beyaz gömleğin ne kadar kurtarıcı bir parça olduğunu anlatmak için daha fazla söze gerek yok. İş görüşmesinin vazgeçilmezi, çalışma hayatının gözdesi, detaylardaki şıklığın adresi beyaz gömlek. Her tarz için her zevk için bir beyaz gömlek bulmak mümkün.





Her tarz için her zevk için bir beyaz gömlek bulmak mümkün.

Vazgeçilmez Beyaz: Gelinlik

Beyaz denilince akla ilk gelen parçayı sona sakladık. Tabii ki o elbise: Gelinlik. Beyaz elbiselerin en şıkı, en gösterişlisi, en anlamlısı. O özel günü daha da özel kılan muhteşem elbise ve tabii ki beyazın en güzel hali.