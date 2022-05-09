DEICHMANN rengini yeni sezonda keşfet

Koleksiyonun parlayan yıldızları Nike, Fila, Adidas, Puma ve dahası dikkatleri üzerine çekiyor.

Birbirinden çeşitli renk ve alternatifleriyle FILA Court modeller yalnızca DEICHMANN’a özel bir koleksiyon olarak öne çıkıyor. Court modeler genç, dinamik ve havalı tarzlarıyla tam bir trend belirleyicisi.

Ayrıca sokak stilini sportif bir şıklıkla tamamlamak isteyen beylere özel FILA’nın keten sneaker modelleri de koleksiyonun detay parçalarından.

Yeni sezonda Graceland, Catwalk Vty ve daha pek çok markadan yükselen trend multi color parçalar yeni koleksiyonda yerini alarak yaz sezonunun vazgeçilmezi olmaya geliyor. Birbirinden renkli kalın tabanlı Graceland marka vulkanize sneakerlar ise bu sezon tarzıyla fark yaratacak.

Catwalk’un podyum şıklığını sokaklara taşıyan iddialı topuklu ayakkabı ve terlik modelleri canlı renkleri ile dikkat çekerken, loaferlar ise sezonun zamansız tarzına davet ediyor.

Baharın renklerini ve yazın ışıltısını yansıtan yeni sezon koleksiyonunda DEICHMANN’da hem moda hem de uygun fiyata aradığınız birçok tarzı bulabileceksiniz.

Bu bir ilandır.