Moda dünyası ışıltılı bir dünya. Ancak bu ışıltının ardında çevre kirliliği ve doğa tahribatı söz konusu. Çünkü tekstil de tüm diğer endüstriler gibi atık oranı ve kaynak kullanımı yüksek bir endüstri. Ancak son yıllarda artan çevre duyarlılığı, doğanın sınırlı kaynaklarının ciddi oranda azalması ve dünyanın artık alarm vermeye başlaması ile moda dünyası da harekete geçti. Atık oranı az olan, doğa ile uyumlu bir üretim biçimi geliştirmeye çalışan markalar var artık. İşte doğa dostu moda.

Modayı seviyoruz. Tarzımızı giysilerimizle yansıtmayı, dış görünümümüzü yenileyerek kendimizi yenilenmiş hissetmeyi, birbirinden şık kumaşları, tasarımları, parçaları seviyoruz. Ne var ki moda dünyası da büyük bir endüstri ve her endüstri gibi aşırı tüketen, çevreye, doğaya zarar veren bir tarafı var. Sürekli değişen trendler, moda olan renkler, desenler; bizi sürekli alışveriş merkezlerine, online alışverişe sürüklerken bir şeyi unutuyoruz: Sürekli tüketmenin bedeli ne? İşte doğa dostu moda burada devreye giriyor. Sürekli tüketmenin dünyanın sınırlı kaynaklarını tükenme noktasına getirdiği ve artık dünyanın alarm vermeye başladığı bu dönemde moda endüstrisi de kendisini doğa ile uyumlamaya çalışıyor.



Sektöre Dair Gerçekler

Tekstil endüstrisi dünya üzerindeki su kirliliğinin yüzde yirmisinin sorumlusu. Karbon salınımının da yüzde beşi yine aynı endüstriden kaynaklı. Moda denildiğinde ışıltılı parçalar, göz alıcı kıyafetler, mükemmel ölçülerdeki mankenler göz önüne gelse de aslında işin perde arkasında doğaya bırakılan atıklar sebebiyle dünyanın kirlenmesi ve endüstrinin yaşamı tehdit eden sanayi kolları arasında yer alması gerçeği yatıyor.

Sektörün Dönüşümü

Çevreye karşı duyarlılık her geçen gün yükseliyor. Dünya sınırlı kaynaklarının sınırına gelmiş vaziyette. Su kirliliği ve hava kirliliği dünyadaki doğal hayatı ve insan hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Moda endüstrisi de bu gerçeğin karşısında kendisini dönüştürmeye başladı. Sürdürülebilirliği önemli bir başlık olarak ele alan moda dünyası, organik kumaşları tercih etmeye başladı. Geri dönüşümden kazanılan materyaller ile üretime başlayan Adidas, Calvin Klein gibi büyük markalar söz konusu. Bütün üretim sürecini gözden geçirmeye başlayan tekstil sektörünün yanı sıra moda dünyası da her sezon yenilenen bir moda anlayışındansa sezon bittiğinde de sürecek bir moda anlayışının arayışı içerişine girdi.





Sürdürülebilirliği önemli bir başlık olarak ele alan moda dünyası, organik kumaşları tercih etmeye başladı.

Doğa Dostu Moda Markaları

Moda dünyası, doğaya karşı bilinçli bir tutum takınmış görünse de aslında birçok marka bunu bir satış pazarlama yöntemi olarak görüyor. Doğaya saldığı karbon miktarında ya da suların kirliliğindeki payında bir azaltma yapmadan, küçük değişiklikleri büyük dönüşümler gibi göstererek müşteri beğenisi kazanmaya çalışıyor. Bu gibi markalara karşı dikkatli olmak adına iyi bir araştırma yapmak gerekiyor. Türkiye’den ve dünyada bazı doğa dostu moda markaları şu şekilde:

Sat.su.ma

Sat.su.ma’nın sahibi Özge Horasan doğa dostu materyaller kullanarak üretim yapmayı tercih ediyor. Giysileri boyama işleminden geçirirken su ve enerji tüketimini azaltan soğuk boyama yöntemini kullanıyor. Bitkisel boya ve organik pamuktan üretilen giysiler yüzde yüz doğa dostu moda akımının bir parçası.





Bitkisel boya ve organik pamuktan üretilen giysiler yüzde yüz doğa dostu moda akımının bir parçası.

Okewa

Okewa bir Yeni Zellanda markası. 2050 yılına kadar okyanuslarda canlılardan daha fazla plastik olacağı gerçeğinden etkilenerek plastik materyalleri dönüştürmeye karar vermiş. Plastik şişelerin dönüştürülmesi ile ürettikleri yağmurluklar, sadelikleri ve şıklıkları ile de göz dolduruyor.

Kapbula

Bebek giysileri üreten Kapbula’nın mottosu: “Bebekleri seviyoruz, çocukları ve dünyayı seviyoruz bu nedenle de organik, dönüştürülebilir ve benzersiz bir moda ortaya koyuyoruz.” Organik materyaller kullanan, organik ve zararsız boya kullanan Kapbula, kadın girişimcilere kaynak yaratma gayesi taşıması ile de gönülleri kazanan bir marka.





Kapbula, organik materyaller ve organik, zararsız boyalar kullanıyor.

Pinatex

Pinatex markası, ananas yapraklarından suni deri ve süet üretiyor. Doğaya zarar vermeden, herhangi bir hayvanı öldürmeden kaliteli ve şık deri üretmenin mümkün olduğunu söyleyen marka, gerçek deri üretmekten çok daha düşük maliyet ile üretim yapıyor.

Restore

Satın aldığımız her jean deniz yolu ile on bin km, kara yolu ile dört bin km mesafe kat ederek bize ulaşıyor. O kadar mesafe, o kadar karbon salınımını da yanında getiriyor. Üstelik işin üretim kısmını daha hiç hesaba katmadık. Restore markası ise “atıksız yeniden üretim” mottosu ile yola çıkarak atık olarak sınıflandırılmış jeanleri alarak, zamanın üzerinde bıraktığı izlere kendi tasarımlarını katarak yeniden satışa sunuyor.