“O bir Birkin” derler, çünkü o bir çanta olmanın çok ötesinde; bir tarih, bir ikon. Chanel 2.55 kadınların cüzdan taşımaya başlaması ile paralel olarak Coco’nun bizzat kendisi tarafından tasarlandı. Louis Vuitton, Speedy’yi günübirlik seyahatler için tasarladı; çünkü dünya artık hızlı hareket edilen global bir sahne haline gelmişti. Dior ikonikleşmesi için yarattığı çantasının bir trajedide kaybettiğimiz Lady Diana ile özdeşleşeceğini asla tahmin edemezdi; ancak çanta Lady lakabını bu şekilde aldı. Bunlar sadece çanta değil, tarihin tanığı.

Çanta hiçbir zaman sadece çanta değildir. Giysilerimizi tamamlamanın ve eşyalarımızı saklamanın çok ötesindedir çantaların anlamı. Statü ya da zenginlik göstergesi olmasından bahsetmiyorum sadece. Çanta demek kendine ait bir cüzdan taşımak da demek, bir kadının kendine ait cüzdan taşıması demek birçok şey demek... Bazen de bir tarihi koluna takmak ya da bir ikonu taşımak demek. İşte tüm bunların en güzel örneği ise dünyaca ünlü, ikonikleşmiş çantalar. Bu çantaları taşımanın kattığı stil sadece fiyatlarının yüksek olması, tasarımlarının şıklığı değil; birbirinden farklı hikayelere sahip olmaları. Bu çantaların her biri bir döneme şahit olmuş, büyük değişimlerin parçası olmuş çantalar.

Hikayesi Kendisi Kadar Güzel: Chanel 2.55

Chanel markasının yaratıcısı Coco Chanel vizyoner bir kadın. Coco’nun kendi tasarımı olan Chanel 2.55 kadınlar için üretilen ilk büyük boyutlardaki çanta. Coco 1955 yılında, kadınların sadece ruj ve küçük aksesuarlar koyulabilen küçük çantalardan daha fazlasına ihtiyacı olduğunu gözlemlemiş ve Chanel 2.55’i yaratmış. Kadınların ihtiyacı olan kendilerine ait cüzdanlarını ve evraklarını koyabilecekleri bir çanta! Yani aslında kadınların iş hayatına katılmasını destekleyen bir çanta Chanel 2.55. Kullanım kolaylığı açısından bir de omuz askısı eklemiş Coco bu çantaya. O zamana kadar kadın çantalarında omuz askısı yoktu. Bunun sebebi çantaların elde tutulması kolay, küçük çantalar olmasıydı. Bu devrim niteliğindeki çanta 80’li yıllarda markanın kreatif direktörü Karl Lagerfeld’in Chanel logosu eklemesiyle bugünkü halini aldı.





Coco’nun kendi tasarımı olan Chanel 2.55 kadınlar için üretilen ilk büyük boyutlardaki çanta.

Birkin Bir Başka

İkonik çanta denilince akla ilk gelen çantalardan biri Hermes’in Birkin modeli. 1985 senesinde Jean-Louis Dumas Jane Birkin ile yan yana yolculuk eder. Bu yolculuk esnasında kadınların çok cepli çantalara ihtiyaç duyduğunu keşfeden Dumas, tasarladığı çantayı dönemin güzellik ikonlarından biri olan Jane Birkin’e ithaf eder. Dumas’nın da hayranı olduğu Jane Birkin’in ismi bu ikonik çanta ile de ölümsüzleşmiş olur. Dünyanın en pahalı çantalarından biri olan Birkin, dünyaca ünlü Hermes’in en ünlü modellerinden biri.





Dünyanın en pahalı çantalarından biri olan Birkin, dünyaca ünlü Hermes’in en ünlü modellerinden biri.

O da Bir Hermes: Kelly

Hermes ikonik çantaların adresi olan bir marka. 1935 senesinde hamile olduğunu gizlemek için karnını çanta ile saklayan Monaco prensesi Grace Kelly, karnını bir Hermes ile saklıyordu. İşte o Hermes çanta o dönem, prenses ile özdeşleşti ve bir anda ikonikleşti. Marka da prensesi onure etmek için çantaya Kelly ismini verdi. Dış görünüş olarak Birkin’e benzemesi sebebiyle sık sık karıştırılan Kelly, aslında Birkin’den oldukça farklı. İçerisinde Birkin’de olduğu gibi farklı cepler bulunmuyor ve sapı da Birkin’inki gibi dikey değil daha yatay. Zaten Kelly ikonlaştığı dönemde Birkin’in çıkmasına daha yarım asır vardı.





Hermes, Monaco Prensesi Grace Kelly’nin kullandığı çantaya, prensesi onure etmek için Kelly ismini verdi.

İkonik Çantaların En Genci: Lady Dior

Dior’un en ünlü çantası Lady Dior, listenin en genç çantası. Bundan yirmi altı yıl önce 1994 senesinde yaratılan Lady Dior, ismini İngiltere Prensesi Lady Diana’dan alıyor. İlk çıktığı zamanlarda Chouchou ismi ile piyasaya sürülen çanta, Dior’un klasik haline gelecek, ikonikleşecek bir çanta yaratma arzusunun sonucu olarak ortaya çıktı. Lady Diana’nın uzun süre severek kullandığı çanta, prenses ile kısa sürede özdeşleşti. Dior, Diana’nın 1997 yılındaki trajik ölümünden sonra çantaya Lady Diana’nın onuruna Lady lakabını verdi ve ikonik çanta Lady Dior bu şekilde ortaya çıktı.





Dior, Diana’nın 1997 yılındaki trajik ölümünden sonra çantaya Lady Diana’nın onuruna Lady lakabını verdi.

Şarap Gibi: Louis Vuitton Speedy

Listenin en gencinden geldik listenin en yaşlısına… 1932 senesine kadar Louis Vuitton sadece bavul üretiyordu. 1932 senesine gelindiğinde ise Georges Vuitton kısa süreli seyahatler için daha küçük bir çanta üretmeye karar verdi ve Speedy’i yarattı. Bir çantayı ikonik yapan sadece ikon isimlerin kullanması, senelere direnmesi ya da pahalı olması değildir. Döneminin ruhunu taşıması, dünyadaki büyük dönüşümleri temsil etmesi ile de ölçülür. Aslında 1932 yılında günübirlik seyahat için çanta üretilmesi; dünyanın hızlanması, seyahatlerin kolaylaşması, uçak sanayinin gelişmesi gibi birçok büyük dönüşümün göstergesi. Speedy tüm bu özellikleri ile de ikonik bir çanta. Louis Vuitton'un en ünlü çantası Speedy yaratıldığı günden bu yana birçok ünlü ismin ellerinde görüldü. Ama kuşkusuz Speedy’nin en çok özdeşleştiği isim 1960’lı yıllarda Speedy’yi elinden düşürmeyen Audrey Hepburn.