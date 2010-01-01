Spor bir yaşam tarzı. Sağlıklı bir yaşam için bir zorunluluk olarak spor yapma devrinden; sporu hayatımızın içerisine katma devrine geçtik. Doğal olarak spor giyim de sokak modasına dahil oldu. Sokakta ya da sporda rahatlıkla tercih edebileceğiniz parçalar ile şıklığınızı konuşturun. En güzel on activewear parçası, en rahat, en kullanışlı markalar arasından sizin için seçildi.

Sağlıklı yaşamın en önemli parçalarından biri düzenli spor yapmak. Spor artık günlük hayatımızın dışında bir aktivite değil, haftamızın beş ila sekiz saati sporda geçmeye başladı. Uyanık kaldığımız zamanı göz önünde bulundurursak aslında sporda önemli bir zaman geçiriyoruz. En sık giydiğimiz giysiler de spor giysileri oluyor tabii. En sık giydiğimiz giysiler en şık olmayı da hak ediyor tabii.

Sporda Tayt Şıklığı

Sporda rahat hareket etmek için en ideal parça tayt. Kalça ve belinizi de hoş gösteren taytlar hareket olanaklarınızı sonuna kadar kullanmanızı sağlar. H&M’in renk geçişli taytı ile hareket rahatlığını şıklıkla birleştirin.





H&M’in renk geçişli taytı ile hareket rahatlığını şıklıkla birleştirin.

Rahat Sutyen Gibisi Yok

Rahatsız bir sutyen bütün gününüzü mahvedebilir. Bir de spor gibi bedeninizle yaptığınız aktiviteleri bir düşünün. İyi bir sutyen kullanmazsanız spordan alacağınız verim çok düşer. Sporda rahatlığı Adidas’ın spor sutyeni ile yakalayın.





Sporda rahatlığı Adidas’ın spor sutyeni ile yakalayın.

Fileli Top

En şık taylar en şık toplar ile kombinlenmeli. Seksi ve rahat bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak top, rengi ile size enerji verecek. Fileli yapısı spor esnasında serin tutarak terlemeyi önleyen Koton top ile gümüş rengi ve fıstık yeşilinin uyumunu yakalayın.





Koton top ile gümüş rengi ve fıstık yeşilinin uyumunu yakalayın.

Şortsuz Olmaz

Yazın spor yapmak şort ile daha bir keyifli. Hele ki Oysho tasarımının şıklığı ile… Bu şortu üzerinizden çıkarmamak için sürekli spor yapmak isteyeceksiniz. Bu şık tasarım, günlük hayatta giymek için de uygun.





Bu şık tasarım, günlük hayatta giymek için de uygun.

Doğru Spor Doğru Ayakkabı İle Başlar

Ayakkabı tercihi çalışmanızın verimini doğrudan etkiler. Eğer yanlış bir ayakkabı tercihi yaparsanız normalden daha hızlı yorulacağınızdan sporunuz daha kısa sürecek ve tam verim alınmadan bitirilecektir. Doğru ayakkabıyı seçerek sporda çıtanızı yükseltebilirsiniz.





Doğru ayakkabıyı seçerek sporda çıtanızı yükseltebilirsiniz.

Sporun En Cool Parçası: Sweatshirt

Sweatshirt activewearın en cool parçalarından biri. Günlük hayatta da rahatlıkla giyebileceğiniz sweatshirtler ile tarzınızı konuşturun. Bir Puma tasarımı olan sweatshirtün en temek özelliği kısa kollu olması. Bu özelliği ile tüm sweatshirtlerden ayrışıyor.





Puma tasarımı olan sweatshirtün en temek özelliği kısa kollu olması.

Atletiniz Nefes Alsın

North Face’in nefes alan atletleri ile tanıştınız mı? Son teknoloji kumaşları kullanarak ürettikleri atletler ile en sıcak günde bile terlemeden koşuya çıkabilirsiniz. North Face atlet ile tanışmak için bu yaz en doğru zaman.





North Face atlet ile tanışmak için bu yaz en doğru zaman.

Spor Çantası

Bir spor çantasından ne beklersiniz? Geniş hacim, hafiflik, denge, dayanıklılık, kolay taşınabilirlik, su geçirmezlik, koku engelleme teknolojisi… Reebok’ın training çantası aradığınız her şeyi bir arada sunuyor.





Reebok’ın training çantası aradığınız her şeyi bir arada sunuyor.

Kalp Ritminizi Nancy İle Yükseltin

Hummel Nancy’nin neon baskısı ile elektriği hissedin. Hareket özgürlüğünü sonuna kadar yaşayacağınız yüzde yüz polyester Hummel tişört koşu keyfinizi maksimuma taşıyacak.





Hummel Nancy’nin neon baskısı ile elektriği hissedin.

Klasikten Şaşmayanlara: Eşofman Takımı

Eşofman takımı sporda klasik çizgilerden şaşmayanlar için geliyor. Artık vintage bir etkisi olan eşofman takımları her geçen gün gelişen kumaş teknolojileri ile spor yapmanızı kolaylaştırmak için tasarlandı.