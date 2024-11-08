Eski el dikişi toplardan 90’ların renkli dünyasına

Camper’ın ikonik Pelotas serisi bu sezon özel bir tanıtımla karşımıza çıkıverdi. İlk kez 1995 yılında yaratılan bu model, çok kısa sürede markanın ve ayakkabı dünyasının da ikonik modellerinden biri oluvermişti.

Başlangıçta eski el dikişli toplardan ilham alınarak tasarlanan model, bugün ise 90’ların renkli dünyasına atıfta bulunan TWINS modeli ve Pelotas Ariel ile buradayım diyor. Bu yeni tasarım fırçalanmış, hafif eski görünümlü deri ile yaratılmış. Sanki aşınmış da boyası çıkmış gibi görünen ayakkabı burunları yaşanmışlığı işaret eden bir cool’luğa sahip.

Kampanya çekimi Barselona’nın Montserrat bölgesinde gerçekleşirken fotoğraflar ise İspanyol fotoğrafçı Aitor Laspiur imzası taşıyor.