Konforun ve stilin mükemmel buluşması

Spor ayakkabılar birçok farklı silüetin tamamlayıcısı olarak kodlandı! Hem rahatlık hem de cool bir görünüm için tercih ediliyor. Özellikle cesur parçalarla kombinleme konusunda tasarımcılar bu sezon da iddiasını paylaşıyor. Siz, bugünkü stilinizi hangisiyle tamamlardınız?

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Elele 2024 Nisan sayısından

Hazırlayan: Aslıhan Sever

Hem rahatlık hem de cool bir görünüm için stilinizi tamamlayacak spor ayakkabılar bu sezon da iddialı!

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Konforun ve stilin mükemmel buluşması - Resim : 2

Converse 4199 TL

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Konforun ve stilin mükemmel buluşması - Resim : 3

Adidas 4199 TL

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Konforun ve stilin mükemmel buluşması - Resim : 4

Camper 4319 TL