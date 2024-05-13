Konforun ve stilin mükemmel buluşması
Spor ayakkabılar birçok farklı silüetin tamamlayıcısı olarak kodlandı! Hem rahatlık hem de cool bir görünüm için tercih ediliyor. Özellikle cesur parçalarla kombinleme konusunda tasarımcılar bu sezon da iddiasını paylaşıyor. Siz, bugünkü stilinizi hangisiyle tamamlardınız?
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Elele 2024 Nisan sayısından
Hazırlayan: Aslıhan Sever
Hem rahatlık hem de cool bir görünüm için stilinizi tamamlayacak spor ayakkabılar bu sezon da iddialı!
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Converse 4199 TL
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Adidas 4199 TL
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Camper 4319 TL