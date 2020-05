Moda dünyasının tanınmış markaları koronavirüs ile mücadeleye destek vermek için ellerini taşın altına koyuyorlar.



https://stock.adobe.com/uk/images/fashion-runway-out-of-focus-the-blur-background/119828896?prev_url=detail



Tüm dünya ve insanlık olarak çok ilginç zamanlardan geçiyoruz. Moda endüstrisi de bundan nasibini alıyor. Dükkanlar ve satış noktaları tüm dünya genelinde kapılarını kapatıp virüsün yayılmasına engel olmak için uğraşırken, çalışanlarını da evde kalmaları için destekliyorlar. Ama bunca gelir kaybına rağmen, güzellik ve moda gibi endüstrilerdeki büyük küçük tüm markalar bu günleri beraberce atlatabilmek için ellerinden geldiğince hastanelere ve sağlık çalışanlarına destek olmaya çalışıyorlar.



Birçok ülke doktorlar ve hemşireler için yeterli miktarda koruyucu ekipman olmaması sorunuyla boğuşuyor ve özellikle moda endüstrisinden birçok marka taşın altına elini koydu. Markalar, sağlık çalışanları için çeşitli malzemelerden maske ve koruyucu önlük vs üretmek amacıyla fabrikalarını (sınırlı sayıda çalışan ile) açık tutarken, bazıları da hastanelere ve Covid-19 ile ilgili araştırmalara yüklü miktarlarda bağış yapmayı tercih ettiler.



Hızlıca dünyanın ünlü markalarının neler yaptığına bakalım





Gucci:

Biri İtalya’nın Halk Koruma Departmanı’na biri de Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 Fon’una (WHO) 1 Milyon Euro’luk 2 farklı kampanya ile toplamda 2 milyon Euro bağış yaptı. Markanın Kreatif Direktörü Alessandro Michele ve CEO’su Marco Bizarri tüm global moda markalarını da bağış yapmaya davet etti.



“Hepimiz aynı gemideyiz” (We are in this together) mottosuyla #GucciCommunity hashtag’ini de kullanarak sosyal medyada bağış kampanyası başlatan marka, tüm Gucci severleri ve sosyal medyadaki takipçilerini Dünya Sağlık Örügütü’ne bağış yapmaya çağırdı.



Ayrıca 1 milyon maske üretimi için de kolları sıvadılar ve bu maskeleri İtalya’daki hastaneler başta olmak üzere dağıtmaya başladılar. Ek olarak belirtelim ki Facebook ve Instagram üzerinden yapılan bağışın toplam bedeli kadar bedelin aynısı da Facebook tarafından WHO Covid-19 araştırma fonuna bağışlanacak.



Armani

Giorgio Armani 1.8 Milyon Euro’yu İtalya’daki 2 hastaneye ve Halk Koruma Departmanı’na bağışladı. İtalya’daki acil durumlarla ilgilenen bir nevi Kızılay gibi olan bu devlet kurumuna birçok başka İtalyan moda markası da destek olmuş gibi görünüyor.





Burberry

Birleşik Krallık markalarının en ünlülerinden olan Burberry 100.000 tıbbi maskenin bütün sağlık çalışanlarına gönderilmesi için kendi network’ünü açtı. Ayrıca o ünlü trençkotlarını ürettiği Yorkshire bölgesinde fabrikayı da hastanelerdeki tüm hastalar için tıbbi olmayan maske ve koruyucu önlük üretebilecek şekilde yeniden düzenleyerek üretime başladı.



Marka aynı zamanda Oxford Üniversitesi’nde tek dozluk Covid-19 aşısı üretimi üzerinde çalışılması için araştırma fonu kurudu ve bütün araştırma masraflarını üstlendi… Virüsün aşısı Burberry araştırmalarından çıkarsa şaşırmayın!



Son olarak tüm ülke genelinde açlığı önlemeye çalışan 2 farklı sivil toplum örgütüne de (Fare Share ve The Felix Project) ciddi miktarlarda bağışta bulunarak maksimum sayıda insana bu dönemde yemek sağladı.



Crocs

O hep doktorların, hemşirelerin ayaklarında gördüğümüz terliklerin üretici Crocs, dünya genelinde kullanılmak üzere 200.000 ayakkabı/terlik bağışı yaptı. Buna ek olarak online bir kampanya başlattılar. Onlien ürün satın alan herkesin yapacağı ek 10 sterlinlik bağış karşılığında bir sağlık çalışanına ayakkabı/terlik gönderimi yapmaya başladılar.







Mango

Fabrikalarını tek kullanımlık sağlık personeli ekipmanı üretimi için yeniden düzenleyen marka 13.000 polietilen ekipman üretimi ve dağıtımı ile başladı. Yaklaşık 30 kadar Mango çalışanı markanın Barselona’daki tesislerinde sadece bu iş için çalışıyor. Ayrıca Mango İspanya zincirleri 2 milyon maske üretip tüm İspanya genelinde dağıtıma başladı.







Dünya genelinde birçok marka elinden geleni yaparak maske/önlük üretiminden Covid-19 ile savaşan Dünya Sağlık Örgütü’ne parasal desteğe kadar birçok konuda elinden geleni yapıyor. Ayrıca markalar kendi ülkelerinde de farklı devlet ve sivil toplum kuruluşlarına ek destekler sağlıyorlar. Yerel destekler demişken yazıyı Türkiye’deki markalarla bitirelim.



Ülke genelinde çeşitli meslek birlikleri bir araya gelerek maske ve kıyafet üretimine başlayacaklarını açıkladılar. İTKİB üyesi markaların sağladığı özel kumaşlarla üretilen maskeler büyük marketlerin atölyelerinde dikiliyor. Ayda 1 milyon maske hedeflendiğini belirten yetkililer bütün markalarla iş birliği halinde…



Maske üretimine yardımcı olan markalar arasında Vakko, Kiğılı, LCW gibi markaları görüyoruz. Koton özel destek kolileri hazırlayarak sağlık çalışanlarına ulaştırırken Birleşmiş Markalar Derneği de 1 milyon TL bağış yaptığını açıkladı.



Kısacası tüm dünya gibi bizim ülkemizde de markalar gerek üretim zincirlerini maske ve kıyafet üretimine açarak, gerek bağış yaparak ve en önemlisi dükkanlarını kapatarak ciddi fedakarlıklarda bulunuyorlar. Bunlar geride çok daha anlayışlı ve birbirine destek olan bir dünyaya uyanmak dileğiyle…