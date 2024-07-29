Natürel çizgilerin hakimiyetinde: Manuka ve DeFacto’dan özel koleksiyon

DeFacto, Manuka ile özel bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu birlikteliğe dair hazırlanan koleksiyon, geçtiğimiz cuma günü düzenlenen bir davet ile basın ve moda dünyasına gösterildi.



Son dönemin popüler markalarından Manuka ile gerçekleştirilen koleksiyonda markanın natürel izleri gözlemleniyor. Özellikle yaz sıcaklarının serin kurtarıcısı keten kumaşlar koleksiyonu domine ediyor.

Elbise, etek, bluz, pantolon, ceket gibi ana parçalar birbirleriyle kolayca uyum sağlayabilmeleri amaçlanarak tasarlanmış.

Toprak tonlarının ağırlıklı olarak kullanıldığı koleksiyonda, su yeşili, bej ve ekrunun da tonlarına şahit oluyorsunuz.