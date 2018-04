Boyner, ‘2016 İlkbahar/Yaz’ sezonunda yepyeni ve Boyner’e özel markalarla moda severleri mutlu edecek.

Boyner yeni sezon için, ilkbahar ve yaz aylarının ruhuna uygun, dinamik ve renkli sürprizler hazırladı. Boyner her biri farklı tarza uygun dünya markalarlarıyla, kadın-erkek ve çocuk modasının trend parçalarını müşterileriyle buluşturuyor.

Modern klasik tarzıyla, rahat, şık ve tasarım ayakkabılarıyla ünlü ayakkabı markası Dune, Londra’nın renkli stilini zamansız tasarımlarla yorumlayan, hayatı ve giyinmeyi seven kadınların markası Lipsy, vintage ve geleneksel parçaları modern kültüre uyarlayan tasarımlarıyla öne çıkan Rubyrocks, trend koleksiyonları ile bağımlılık yaratan İngiliz markası Liquorish, Boyner’in yeni dünyasına yepyeni tatlar katacak. Kaykay ayakkabısında lider ve günlük ayakkabı, snowboard botları, aksesuar ve dış giyim ürünleriyle beğeni kazanan DC ve hayal etmekten asla vazgeçmeyenlerin markası Desigual da Boyner’in müşterileriyle tanıştıracağı markalar arasında yer alıyor.

Black Pepper, House of Camellia, Penford, North of Navy'nin yanı sıra Boyner, yeni markalarıyla çocukları da mutlu edecek. Mono, Smafolk, Pink&Orange,North of Navy çocuk koleksiyonu yeni sezonda Türkiye’de ilk kez Boyner mağazalarında yer alacak.