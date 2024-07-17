Prime Day kampanyası başladı! 1,7 milyon talep ile indirime girecek ürünler belirlendi

10 yıldır dünya çapında Prime Day kampanyası düzenleyen Amazon, bu senenin Prime Day kampanyasının ayrıntılarını düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Toplantıda Prime üyelerine özel indirimlerin nasıl belirlendiği ve kampanyaya dair bazı veriler paylaşıldı.

Elele.com.tr

1,7 MİLYON İNDİRİM İSTEĞİ ALINDI

Amazon Prime Day’de indirime girecek ürünlerin kullanıcıların isteklerine göre önceliklendirmek için kendi web sitesinin yanı sıra, bazı hayli yüksek takipçi sayısına sahip influencer’ların sosyal medya hesaplarından, Ekşisözlük ile Cimri gibi sitelerin kullanıcılarından gelen talepleri topladı. Ayrıca İlber Ortaylı’dan da indirime girecek kitap seçkisi konusunda destek alındı. Söz konusu kanallardan gelen tüm talepler yapılan toplantılarla bir araya getirildi ve ulaşılan talep sayısının 1,7 milyon olduğu görüldü.

EN ÇOK İNDİRİM İSTENEN KATEGORİLER GİYİM, AYAKKABI, YAŞAM ÜRÜNLERİ

Alınan talepler ayrıştırıldığında, kullanıcıların en çok indirim istediği kategoriler de belli oldu. Müşteriler en çok Giyim, Ev-Yaşam Ürünleri, Ayakkabı - Çanta, Kişisel Bakım, Teknoloji – Elektronik ve Kozmetik türünde ürünlerin indirime girmesini talep ettiler.

Prime Day indirimleri 22 Temmuz’a kadar devam ediyor. 300 bini aşkın ürün kampanya kapsamında yer alıyor.