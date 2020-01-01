Oduncu gömleği, salaş ve cool görünmek isteyenlerin en sevdiği parçalar arasında yer alıyor. 90’lı yılları kasıp kavuran ve bir dönemler neredeyse herkesin severek giydiği bu gömlekler, günümüzde sokak modasını takip eden gençlerin ilgi odağı. Bahar ve kış ayları için gardıroplarda yer açmak iyi bir fikir olabilir.

Rahatlığı ve şıklığıyla hem kadınların hem de erkeklerin severek giydiği gömlekler, pek çok modeliyle de giyim trendlerine yön veriyor. Sokak modası tutkunlarının gardırobunda geniş yer kaplayan oduncu gömleği ise son yıllarda tekrardan popülerleşmeye başladı. O halde hep birlikte 90’lı yıllara ufak bir yolculuk yapabiliriz!



Salaş Görünmek İsteyenler İçin Biçilmiş Kaftan

Oduncu gömleği, salaş ve cool görünmek isteyenlerin en sevdiği parçalar arasında yer alıyor. 90’lı yılları kasıp kavuran ve bir dönemler neredeyse herkesin severek giydiği bu gömlekler, günümüzde sokak modasını takip eden gençlerin ilgisini çekiyor. Salaş kıyafetlerin artık havalı görünmek için en önemli koşul olduğunu düşünürsek, oduncu gömleği modasının uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini söyleyebiliriz. Her ne kadar 90’lı yıllarda genç erkeklerle özdeşleşmiş olsa da bugünlerde kadınlar arasında aynı oranda popüler. Kış ve bahar aylarında rahatça kullanabilir, kot pantolon, gömlek veya tişörtlerinizle kombinleyebilirsiniz. Kışın kot pantolon, bot ve bere ile birlikte giyerek görenlere ilham veren bohem bir tarz yakalayabilirsiniz. Bu kalın ve kareli gömleklerin soğuk kış aylarında içinizi ısıtacağını aklınızdan çıkarmayın. Bahar aylarında ise ceket niyetine dışarı çıkarken giyebilirsiniz. Böylece oduncu gömleği ile aniden serinleyebilen havaya karşı önlem almanın yanı sıra tarzınızı da güçlendirebilirsiniz.

Gömlek Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Her gömlek bedene ve tarza uygun şekilde seçilmeli. İster oduncu gömleği ister klasik bir gömlek olsun, satın alırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var.

Eğer çok sayıda gömlek almayacaksanız az riskli renkleri tercih etmelisiniz. Örneğin gri, siyahi kahverengi, koyu yeşil renklerinde bir oduncu gömleği alabilirsiniz.

Mutlaka vücudunuza tam oturan ve hatlarınızı gösteren birkaç tane gömleğiniz olmalı.

Çizgili gömleklerle hem spor hem de klasik bir görünüm yakalayabileceğinizi bilmelisiniz.

Göleğin uzunluğu veya kol boyu çok fazla olmamalıdır.

Kişisel zevkinize uygun yaka seçimiyle gömlek tarzınızı daha iyi yansıtabilirsiniz.

Gardırobunuzda an az 1 tane düz beyaz gömleğe yer açmalısınız. Çünkü yeri gelince hayat kurtarıcı olabilir!

Farklı markalarda değişik kesimler ve modeller olduğu için satın almadan önce çok sayıda mağaza gezmekte fayda var.

Seçiminizi aşırı kırışmayan ve kolayca ütülenebilen kumaşlardan yana yapmalısınız.

Kışın kadife ve pamuklu, yaz aylarında ise keten ve pamuklu kumaşlara ağırlık vermelisiniz.





Oduncu Gömleği ile Uyumlu Kıyafet ve Aksesuarlar

Oduncu gömleği, havalı ve tarz görünmek için tek başına yeterli değil. Akla ilk gelen pantolon ve bot haricinde başka parçalarla da bir araya getirebilirsiniz. Örneğin üzerine siyah deri bir ceket giyebilirsiniz. Deri ceketin altından birkaç santim sarkan oduncu gömleği hayal ettiğiniz gibi görünmenize yardım edebilir... Spor bir elbise ve ayakkabının üzerine de dökümlü gömleklerden birini kullanabilirsiniz. Ayrıca, bahar aylarında kot şort ve askılının üzerine giyeceğiniz oduncu gömleği ile tüm gözleri üzerinize çekebilirsiniz. Ancak güneş gözlüğü ve şapka gibi tamamlayıcı detayları da gözden kaçırmamalısınız!