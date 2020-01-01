Rahatlığı ve şıklığıyla hem kadınların hem de erkeklerin severek giydiği gömlekler, pek çok modeliyle de giyim trendlerine yön veriyor. Sokak modası tutkunlarının gardırobunda geniş yer kaplayan oduncu gömleği ise son yıllarda tekrardan popülerleşmeye başladı. O halde hep birlikte 90’lı yıllara ufak bir yolculuk yapabiliriz!
Oduncu gömleği, salaş ve cool görünmek isteyenlerin en sevdiği parçalar arasında yer alıyor. 90’lı yılları kasıp kavuran ve bir dönemler neredeyse herkesin severek giydiği bu gömlekler, günümüzde sokak modasını takip eden gençlerin ilgisini çekiyor. Salaş kıyafetlerin artık havalı görünmek için en önemli koşul olduğunu düşünürsek, oduncu gömleği modasının uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini söyleyebiliriz. Her ne kadar 90’lı yıllarda genç erkeklerle özdeşleşmiş olsa da bugünlerde kadınlar arasında aynı oranda popüler. Kış ve bahar aylarında rahatça kullanabilir, kot pantolon, gömlek veya tişörtlerinizle kombinleyebilirsiniz. Kışın kot pantolon, bot ve bere ile birlikte giyerek görenlere ilham veren bohem bir tarz yakalayabilirsiniz. Bu kalın ve kareli gömleklerin soğuk kış aylarında içinizi ısıtacağını aklınızdan çıkarmayın. Bahar aylarında ise ceket niyetine dışarı çıkarken giyebilirsiniz. Böylece oduncu gömleği ile aniden serinleyebilen havaya karşı önlem almanın yanı sıra tarzınızı da güçlendirebilirsiniz.
Her gömlek bedene ve tarza uygun şekilde seçilmeli. İster oduncu gömleği ister klasik bir gömlek olsun, satın alırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var.
Oduncu gömleği, havalı ve tarz görünmek için tek başına yeterli değil. Akla ilk gelen pantolon ve bot haricinde başka parçalarla da bir araya getirebilirsiniz. Örneğin üzerine siyah deri bir ceket giyebilirsiniz. Deri ceketin altından birkaç santim sarkan oduncu gömleği hayal ettiğiniz gibi görünmenize yardım edebilir... Spor bir elbise ve ayakkabının üzerine de dökümlü gömleklerden birini kullanabilirsiniz. Ayrıca, bahar aylarında kot şort ve askılının üzerine giyeceğiniz oduncu gömleği ile tüm gözleri üzerinize çekebilirsiniz. Ancak güneş gözlüğü ve şapka gibi tamamlayıcı detayları da gözden kaçırmamalısınız!