Sisley, Türkiye pazarına geri dönüyor

Sisley, Türk pazarına geri dönüyor. 50 yılı aşkın bir süreyi kapsayan geçmişiyle Sisley, İstanbul ve Bursa'daki mağazalarını Ekim ayı itibariyle açıyor.

Sisley hakkında

Sisley, 1968 yılında Paris’te denim markası olarak ortaya çıktı. 1974 yılında Benetton Grubu bünyesine geçen Sisley, 80'li yıllarda markanın koleksiyonlarındaki özgün ve unisex tasarımlar, dönemin moda trendlerinin ifadesi haline gelerek modern yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası haline geldi.