Bu yıl yaz mevsimi, kış ve bahar mevsiminde yaşadığımız ağır travmaları atlatabilmemiz için çok önemli. Tüm dünyanın nefesini tutarak beklediği yaz da nihayet geldi. Artık, önümüzdeki 3 güzel ayı nasıl değerlendireceğimiz çok önemli. Hem sağlığımızı korurken hem de sosyal hayatımızı, psikolojimizi, işlerimizi ve ruhumuzu doyuracak bilinçli bir yaz planlamamız gerekiyor. Bu operasyona, şık bir yaz planlayarak başlayalım mı? Çünkü, her şeyden önce kendimizi iyi hissetmemiz gerekiyor, değil mi? İşte yaz şıklığı için 5 altın tavsiyemiz.

1. Online alışveriş zamanı



Evet, AVM’ler açıldı, mağazalar iş başı yaptı ama yeni dönemde fiziksel alışveriş hala çok zorlu şartlara sahip. Sosyal mesafe nedeniyle uzun kuyruklarda beklemek yerine online alışverişe daha fazla odaklanmak en mantıklı seçenek. Seçeceğimiz kıyafetler, yeni elbiseler, alışverişlerimiz için cep telefonumuzun konforunda, online alışverişin keyfini süreceğiz.



2. Hangi elbise



Bu yaz, ilham veren, iç açan renkler moda olacak. Ağır bir kış geçirdik ve yaz boyunca kimse kasvetli renkler görmek istemiyor. Yazlık elbise seçerken, herkesin kalbini kazanacak, gözlerini çevireceğiz canlı ve açık renkler tercih edebilirsiniz. Pastel renkleri de yaz ayları için güzel bir seçenek olabilir. Elbette kıyafetlerinizle kombinleyeceğiniz aksesuarlarınız da için de bu tercihler geçerli. Kontrast yaratmak istediğinizde, tamamen zıt renkler yerine birbirine yakın renk tonlarıyla hoş bir uyum yakalayabilirsiniz Krem, açık sarı, kirli beyaz, turuncu… İçinizi ısıtan renklerle parlayan elbise modelleri sizi bekliyor.



3. Maskeler ne olacak?



Acı ama gerçek, aşı bulunana kadar maske takmak zorunda kalacağımız gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Ancak neyse ki, modacılar da maskelere el attılar. Artık farklı renklerde, farklı desenlerde çok sempatik maskelere ulaşmak hiç zor değil. Bunların tıbbi geçerliliği olmayabilir ancak eczaneden aldığınız maskelerin üzerine takarak kullanabileceğinizi hatırlatalım. Yaz fotoğraflarımızın tadı ameliyat maskeleri ile kaçmasın. Etkileyici desenlere sahip aksesuar maskeleri ihmal etmemenizi tavsiye ediyoruz. Fakat bir uyarı daha yapalım. Spor yaparken maske takmak, yeterince oksijen alamayacağınız için hayati tehlike doğurabilir. Spor yaparken kendinize maske takmayacağınız bir alan yaratmanız akıllıca olacaktır.



4. Spor kıyafetleri için doğru zaman



Spor demişken, bu yaz spora daha fazla zaman ayırmak isteyebiliriz. Madem sosyal mesafe kuralları gereği sosyal hayat biraz sönük geçecek ve hatta belki tatil imkanlarımız da çok sınırlı olacak. Vaktinizi, kışın fazla fırsat bulamadığınız spora odaklamak isteyebilirsiniz. Dolayısıyla, bu yaz sosyal medya fotoğraflarının deniz-güneş-kum yerine spor yaparken çekilmiş pozların yoğun olmasına şaşırmayın. Spor için giymek üzere farklı taytlar, tşörtler, renkli spor aksesuarları edinmenizi tavsiye ederiz. Spor ayakkabı konusunda da birkaç farklı seçeneğe sahip olmanız, fotoğraflarınızda hoş görünecektir.



5. Çantalarınızı yeniden gözden geçirin



Çantalar hepimizin tutkusu ancak bu yaz çok küçük çantalar çok kullanışlı olmayabilir. Yanımızda taşımamız gereken el dezenfektanları, vitaminler, ıslak mendiller hatta sık sık soğuk su içebilmek için temiz, mini bir termos… Tüm bunlara uygun boyutta ve her ortama uyacak çantalara sahip olmanızı tavsiye ederiz.