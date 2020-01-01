Baharı evde geçirdik ve yazdan yüksek beklentilerimiz var. Doğaya ve şehre biraz daha temas etmek, kendimizi hafif ve rahat hissetmek istiyoruz. Beyaz elbiselerimiz ve rahat sandaletlerimiz bu konuda bize yardımcı olacak. Daha özgür bir yaz için kısa bir beyazlık turuna çıkalım.

2020 “beyaz yaz elbiseleri yılı”nı kutlamaya hazır mısınız? Bu durum bir kutlama gerektiriyor, çünkü mart ayından bu yana sokakla, doğayla, denizle olan bağlantımızı en aza indirdik. Bu büyük kopukluğun ardından dışarı çıkmaya başladık ve açık havada geçirdiğimiz kısıtlı zamanlarda kendimizi olabildiğince özgür hissetmeliyiz. Tiril tiril beyaz elbiselerimiz ve rahat ayakkabılarımıza hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyacağımız bir döneme giriyoruz. Alışverişe, hafif bir yürüyüşe, sahile, hatta işe bile giderken giyebileceğimiz sezonun beyaz elbiselerine yakından bakalım.

Mutluluğu Uzaklarda Aramayın!

Konuya hemen rahat kesim, “giy ve çık” türü elbiselerle başlayalım. Bu yaz gardırobunuzda kendinizi özgür ve olabildiğince rahat hissettirecek.





Beyaza Biraz Hareket Katın!

Puantiyeli beyaz elbiseler her durum için birer hayat kurtarıcı olabiliyor. Akşamları şık bir hırkayla da bir kot ceketle kombinlenebiliyor. Spor ayakkabıyla da babetlerle de tamamlanabiliyor.





Dantel ve Beyazın Uyumu

Dantel detaylar da bu yazın beyaz elbiselerinde sıklıkla görüyor. Dantelin bir özelliği de elbiseleri her duruma uygun hale getirmesi. Dolayısıyla gün içinde giyilebilecek bir beyaz elbise birden rahat ve şık bir abiyeye dönüşebilir.



Uzun Bir Gün İçin Uzun Beyazlar

Askılı ve uzun modeller de yazın en rahat seçeneklerinden biri. Özellikle sandaletlerle kombinlendiğinde rahatlık hissini ikiye katlayan uzun beyazlardan en az bir tane gardırobunuzda olmalı.



Doğal Malzemelerle Ferah Bir Yaz

Bazı beyazlar sandaletlere ve hasır aksesuarlara çok yakışıyor. Pamuklu bir elbise ve hasır, özellikle gardırobunda sentetik malzemelere yer vermeyenlerin öncelikli tercihleri olabilir.





Daha İddialı Olmak İsteyenlerdenseniz

Kendinizi rahat ve canlı hissetmek isteyeceğiniz özel bir gecede ya da bir davette tercihinizi biraz daha iddialı beyazlardan yana kullanabilirsiniz.





Modası Henüz Geçmeden

Balon kol modası bir süre daha unutulmayacağa benziyor. Bu model özellikle beyaz elbiselere çok yakışıyor.





Sık Rastlanmayanlar

Farklı bir tasarım olsun, az görülen, her yerde karşıma çıkmayan modeller ilgimi çeker diyenlerdenseniz, bu sezon sizin için de ilginç alternatifler sunuyor.





Açık Omuzlar

Açık omuzlar ve uzun beyazlar günün her anında imdadınıza yetişecek. Sabah evden çıktığınızdan akşam sahildeki yemeğe kadar geçen süre boyunca her durumda kendinizi iyi ve güvenli hissetmenizi sağlayacak.



Gösterişsiz Ama Dikkat Çekici

Tamamen sade, gösterişten uzak ve dinamik bir tarz, hakkınızda çok az ipucu verir gibi görünse de durumun tam da böyle olmadığı çok açık.





Mesafeli ve Şık

Konuya biraz resmiyet ya da mesafe kazandırmak isterseniz bazı şık ve pratik çözümlere göz atmak isteyebilirsiniz.



