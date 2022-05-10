Balenciaga'dan 8 bin TL değerinde eskimiş ayakkabı!
Balenciaga yeni ayakkabı modelini Avrupa'da satışa sundu! Farklılık noktasına imzasını atan Balenciaga'dan bu sefer çok çarpıcı bir model daha geldi. Ayakkabı Converse modelini andırırken Y2K modasına da atıfta bulunarak eski görünümünü sunuyor. İşte Balenciaga'nın yeni Paris Sneaker koleksiyonu
Balenciaga'dan yeniden modaya yön veren koleksiyon! Balenciaga, Paris Sneaker koleksiyonu ile ürün yelpazesini genişletiyor fakat biraz akıllarda soru işareti bırakıyor. Bundan önce topuklu Crocs, sivri burun Crocs ayakkabıları çıkaran Balenciaga temel olarak tuhaf görünümlü ayakkabıları seviyor. Fakat bu kadarını kimse beklemiyordu...
Balenciaga yeniden bir ilke imza atarak Paris Sneaker modellerini alıcıya sundu. Ayakkabının tasarımı efsanevi Converse Chuck Taylor'ı andırıyor. Fakat bu bildiğiniz Converse modellerinden değil.
Kumaşı yıpranmış ve kauçuk tabanı yırtık eskitilmiş bir ayakkabı koleksiyonu. Kauçuk tabanda sürtünme izleri ve aşınma ile kullanılmış izlenimi veren eskimiş ama atmaya kıyamadığımız Converse ayakkabılarımızı andırıyor.
Y2K modasının geri dönüşünü kutluyoruz ancak bu sefer daha eskimiş şekilde.