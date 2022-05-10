Balenciaga'dan 8 bin TL değerinde eskimiş ayakkabı!

Balenciaga'dan yeniden modaya yön veren koleksiyon! Balenciaga, Paris Sneaker koleksiyonu ile ürün yelpazesini genişletiyor fakat biraz akıllarda soru işareti bırakıyor. Bundan önce topuklu Crocs, sivri burun Crocs ayakkabıları çıkaran Balenciaga temel olarak tuhaf görünümlü ayakkabıları seviyor. Fakat bu kadarını kimse beklemiyordu...