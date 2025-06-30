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Bekarlığa veda partisi için 10 elbise önerisi: Son bekar anlarına veda ederken pırıl pırıl parla
Sevgili gelin adayları; o büyük güne, yani "Evet!" diyeceğin o zamana çok az kaldı. Ama öncesinde, senin için ayrılmış, sevdiklerinle dolu bir gece var: Bekarlığa Veda Partisi! Peki, bu özel gecede ne giyeceksin? Aralarında Hande Erçel, Melisa Erbililer ve Şeyma Subaşı'nın da giydiği 8 markadan 8 bekarlığa veda partisi elbisesi veriyoruz...
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Bekarlığa veda partisi... Evlilik yolculuğunun belki de en eğlenceli, en kahkahalı duraklarından biri! Sevgili gelin adayı; düğün stresini bir kenara bırak ve evlenmeden önce bekarlığa vedana odaklan. Peki, bu özel gecede ne giyeceksin? İşte o elbiseyi bulmak için sana birkaç öneri...
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Melodi Erbirliler bekarlığa veda elbisesi:
Zeynep Tosun 125,000 TL
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Hande Erçel
Özgür Masur özel koleksiyon (fiyatı için modacı ile iletişime geçebilirsiniz)
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Şeyma Subaşı'nın bekarlığa veda elbisesi:
Magda Butrym 64,000 TL