Bir trend avcısının notları…

Elele dergisi 2024 yılı Nisan sayısında yer almaktadır...

HAZIRLAYAN: SELİN SOYDAN

PARLA!

Parlak çantalar ilkbaharın canlılığı ve ışıltısıyla beraber hayatımıza giriyor. Kıyafetlerde olduğu gibi, çantalarda da parıltının etkisini hissediyoruz ve her formuna tanıklık ediyoruz. Pullar, simler, boncuklar, taşlar ve parlak deriler ile parlak çantalar sade görünümlere anında canlılık katarak şıklık arayanların favorisi olmaya aday. Kendinizi özel hissetmenize ve bulunduğunuz ortamda parlamanızı sağlayacak alternatifler arasında aklımıza ilk gelen Rabanne markası oluyor.

Sarah Jessica Parker stilinden ilhamla; pul, payet ve ışıltıyı bu sezon çantalarda çok göreceğiz.

KEMERLER BAĞLANSIN

İlkbahar-Yaz 2024 defilelerinde öne çıkan trendlerden bir diğeri kemerli çantalardı. Jacquemus’den Prada’ya pek çok marka bu model çantalarla koleksiyonlarına renk kattı. Bu çantalar hem şık davetlere hem de günlük görünümlere uygun. Bu bahar, kemerlerinizi sıkı bağlayın çünkü çantalar da emniyete ihtiyaç duyar. Şık ve kullanışlı bir çanta arayışındaysanız, bu sezon kemerli çantalara göz atın. Hem şık davetlere hem de günlük kullanıma uygun kemerli çantalar, sezonun gözde modellerinden biri...

ZİNCİRLEME

Zincirli çantalar, tasarımda mükemmel birlikteliğin eseri olarak ön plana çıkıyor. Özellikle sade bir görünümle kullanıldığında şıklığı bir üst seviyeye taşıyabilen bu çantalar, zarif bir stilin vazgeçilmez parçalarından biri. Farklı renk ve boyutlarda keşfedebileceğiniz zincirli çantalar arasında metalik renkler ve parlak detaylarla süslenmiş alternatifler favorilerimiz arasında. Bu trendin öncü çantalarından biri ise Loewe markasının ‘Squeeze’ çantası.

Prenses Diana yıllar öncesinden zincir aksesuarlı çantaları tercih ediyordu.

OMUZLARDA ŞIKLIK

Evet, omuz çantaları yeniden popülerlik kazanıyor. Rahat ve hafif olmaları nedeniyle öne çıkan omuzda çanta modelleri, her materyal ve desende kolaylıkla edinebileceğimiz kurtarıcı parçalar arasında. Bu trendin öncü çantalarından biri Alaia markasının ‘Le Teckel’ çantası ise özel olarak dikkatleri üzerine çekiyor. ‘Le Teckel’ özel olarak seçilmiş deri ile yapılmış ve her detayında özenle işlenmiş bir aksesuar. Aynı zamanda ismi Fransızcada ‘Dachshund’ olarak anılan köpek ırkına ait ve ilhamını ondan alıyor.

MUST HAVE: SEZONUN PARLAYAN YILDIZI

Hepimizin gözü onun stoklarında! Bottega Venetta, şüphesiz son yılların en gözde markalarından biri ve başarısını bir süre daha sürdüreceği belli. Yakın dönemde özellikle renkli ‘Jodie’ çantalarıyla öne çıkan marka, geçtiğimiz yıl ‘Sardine’ modeliyle kalplerimiz fethetmişti. Bottega Venetta’nın ‘Andiamo’ çantası, kendi kategorisinin taht oyunlarında zirvedeki yeri kaptı diyebiliriz. ‘Andiamo’ İtalyancada ‘gidiyoruz’ anlamını taşıyor ve ismiyle birlikte hızlı ve günlük görünümler için doğuştan kilit parça statüsüne yükseltiyor. Aynı zamanda markanın karakteristik dokumasına sahip çanta; kuzu derisiyle kaplı iç kısmı, sürgülü örgü kayışıyla birleşen ve süsleyen altın kaplama metal bir düğümle tamamlanmış. Bizim meraklı bakışlarımız her ne kadar Andiamo’nun klasik modelinde olsa da yeni ‘Andiamo Clutch’ ile ilk karşılaşmamız unutulmazdı. Şimdiki zamanın popüler çantaları için tükenmiş stokları kontrol etsek de bizimle birlikte trend avcılarının da pusuda olduğuna eminiz. Eğer şansımız yaver giderse birlikte ‘Andiamo’ bir anda buluşabiliriz. İlk gören, kazanır!

Aylin Koenig, bu sezonun olmazsa olmaz çantası Bottega Veneta’nın ‘Andiamo’ modeli ile.

Peggy Gou, Milano Moda Haftası’nda Bottega Venetta defilesinde ‘Andiamo’ clutch ile.

RADARIMIZDA: BİRLİKTE YILDIZ TOZUNU YAKALAYALIM MI?

Coperni, ‘Swipe Bag’ adını verdiği çantasını ilk olarak 2019 Sonbahar-Kış koleksiyonuyla tanıtmış ve çantanın büyük ilgi görmesiyle adeta markanın simgesi haline gelmişti. Dua Lipa’dan Kylie Jenner’a dek birçok popüler ismin stilinin bir parçası haline gelen Coperni’nin simgesi artık tüm zamanların trendi. Adını iPhone’ların kilidini açmak için gerçekleştirdiğimiz kaydırma eyleminden esinlenen parça, aynı kategoride birçok alternatifine nazaran ulaşılabilir bir fiyatta olduğu için tercih ediliyor.

‘The Air Swipe Bag’ ise Paris Moda Haftası kapsamında Coperni’nin 2024-25 sonbahar-kış Koleksiyonu ile karşımıza çıktı ve moda dünyasında yeni bir sayfanın ilk satırlarını yazdı. Markanın tasarımcıları Sebastien Meyer ve Arnaud Vaillant, araştırmacı Profesör Ioannis Michaloudis ile iş birliği yaparak yarattığı Air Swipe Bag’in hacminin yüzde 99’u havadan oluşurken, yüzde 1’i ise camdan oluşuyor. Bunun nasıl mümkün olduğunu düşünüyorsanız, yanıt ‘aerojel’ adı verilen katı bir maddede saklı. Aerojel, dünyadaki en hafif katı madde ve silikon bazlı bir jel gibi gözenekli yapıya sahip. NASA tarafından yıldız tozu toplamak için kullanılan bu madde, Air Swipe Bag’in aerojel uzay teknolojisi kullanılarak yaratılmış en büyük obje olarak kayıtlara geçmesini sağladı. Yunanistan’da üç aylık bir üretim sonucu ortaya çıkan çanta, sadece 33 gr ağırlığında. Bu ağırlık, onu dünyanın en hafif çantası olarak tanımlamamızı sağlıyor. Buna rağmen son derece dayanıklı ve 12 kg ağırlığa kadar taşıyabilme yeteneğine sahip. Çantanın satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli olmasa da bizim radarımız uzun bir süre onu takip edecek gibi görünüyor.

Paris Moda Haftası kapsamında Coperni’nin 2024-25 Sonbahar-Kış koleksiyonu ile karşımıza çıkan ‘The Air Swap Bag’in yüzde 99’u havadan oluşuyor.