Bu kış vazgeçmeniz gereken 10 moda trendi
Kış gardırobunu oluştururken biraz sıkışmış hissediyorsan yalnız değilsin. Her zamanki başvurulan bazı trendler artık eskisi kadar işe yaramıyor ve onları bırakmanın zamanı geldi. Bu yüzden, yeni kazaklara ve dış giyime para harcamaya başlamadan önce, bu yazıya göz atabilirsiniz.
Out: Kısa Ceketler
In: Klasik Siyah Kabanlar
Endişelenme, zamansız kısa trençkotlarını at demiyorum. Ancak odak artık günlük kombinlere mükemmel bir dokunuş yapan uzun, sıcak tutan kabanlarda. Neredeyse her kıyafetin üzerine geçirip yine de şık görünebilirsin.
Pinterest @barisayhan2493
Out: Dar Kalıp Altlar
In: Rahat Kalıp Pantolonlar
Dar ve kısıtlayıcı alt parçalarla vedalaşma zamanı. Yerini geniş paça, düz paça ve hatta bootcut (çan paça) gibi rahat ve şık kesimlere bırakıyorlar. Bu modeller hem daha kullanışlı hem de birçok ayakkabı ve botla kolayca kombinlenebiliyor.
Pinterest @concosalometto
Out: Sade Çantalar
In: Zımbalı Çantalar
Parti sezonunun gerçek yıldızı gösterişli, zımbalı çantalar olacak—ister geniş bir omuz çantası ister küçük bir model. Zımbalar, minimalist dokunuşlu punk esintisiyle hem taze hem de zarif bir hava katıyor.
Pinterest @tchotchkev
Out: İnce, Hafif Trikolar
In: Geleneksel Kalın Trikolar
Aşırı hafif trikoları bir kenara bırakıp daha kalın, hacimli modellere geçme zamanı. Bu görünümü dengeli şekilde taşımak önemli: Eğer bol bir kazak giyiyorsan, altına tayt veya kalın opak çoraplarla bir etek tercih ederek denge sağlayabilirsin.
Pinterest @Irina_N_brand