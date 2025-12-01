Bu kış vazgeçmeniz gereken 10 moda trendi

Out: Dar Kalıp Altlar

In: Rahat Kalıp Pantolonlar

Dar ve kısıtlayıcı alt parçalarla vedalaşma zamanı. Yerini geniş paça, düz paça ve hatta bootcut (çan paça) gibi rahat ve şık kesimlere bırakıyorlar. Bu modeller hem daha kullanışlı hem de birçok ayakkabı ve botla kolayca kombinlenebiliyor.

Pinterest @concosalometto