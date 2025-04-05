Bu sezon her yerde göreceğiniz 9 sandalet ve terlik trendi

1. Balıkçı Sandaletler

Özellikle şık, denizci bir yaza hazır olun. Proenza Schouler'deki Breton çizgilerinden Moschino'daki denizci şapkalarına kadar, sahil kıyafetleri tasarımcılar için sık sık ilham kaynağı oldu. Balıkçı sandaletleri (ve tekne ayakkabıları ) da popülerdi ve Michael Kors, Simone Rocha ve daha fazlası markada göründü. Zorlu olmaktan uzak olan bu sezonun teklifi, buruşuk çoraplar ve şık ofis parçalarıyla iyi uyum sağlayan şehir tarzı silüetlere odaklanıyor.