Bu sezon her yerde göreceğiniz 9 sandalet ve terlik trendi
Artık bahar kapımızı çaldığımıza göre, bu sezonun en iyi sandalet ve terlik trendlerini konuşabiliriz. Parmak arası terliklerden balıkçı sandaletlerine kadar, podyumlarda onaylanan ve alışveriş yapmanız gereken stilleri sizler için derledik.
1. Balıkçı Sandaletler
Özellikle şık, denizci bir yaza hazır olun. Proenza Schouler'deki Breton çizgilerinden Moschino'daki denizci şapkalarına kadar, sahil kıyafetleri tasarımcılar için sık sık ilham kaynağı oldu. Balıkçı sandaletleri (ve tekne ayakkabıları ) da popülerdi ve Michael Kors, Simone Rocha ve daha fazlası markada göründü. Zorlu olmaktan uzak olan bu sezonun teklifi, buruşuk çoraplar ve şık ofis parçalarıyla iyi uyum sağlayan şehir tarzı silüetlere odaklanıyor.
2. Hayvan Deseni
Yılan Yılı'nda hayvan desenli sandaletlerle kıyafetlerinize bir kişilik patlaması katabileceğiniz halde neden sıkıcı siyah veya kahverengiye bağlı kalıyorsunuz? Ayakkabı trendi Duran Lantink, Nina Ricci, Roberto Cavalli ve diğerlerinin 2025 sonbahar/kış podyumlarında devam etti, bu nedenle bu baharda alacağınız Saint Laurent leopar kedi topuklu ayakkabılarını veya bantlı Khaite piton sandaletlerini bolca kullanacağınızdan emin olabilirsiniz . Sıradanlıktan biraz farklı bir şey için Tory Burch'ün T-kayışlı zebra desenli terliklerini deneyin .
3. Parmak arası sandaletler
Yıllarca süren istikrarlı popülerliğin ardından, parmak arası sandaletler 2025 ilkbahar/yaz sezonu için baskın bir ayakkabı trendi olmaya devam ediyor. Günlük parmak arası terlikler kare burunlar, kısa topuklu ayakkabılar ve esnek deri kayışlarla hafifçe zenginleştirilerek, plajdan partiye doğrudan geçiş yapabilen tatile hazır ayakkabılar haline getirildi.
4. Dokuma ve düğümlenmiş sandaletler
Bu sezon, Bottega Veneta, Burberry, Jil Sander, The Attico ve daha fazlasında deri kayışlar, naylon kordonlar ve rafia kurdeleler ilmeklendi, düğümlendi ve el yapımı askılı ayakkabılara, terliklere bağlandı. Miu Miu'nun kordonlu yürüyüş sandaletleri, ortaya çıkan trendin önümüzdeki aylarda açık hava tarzına dönüşebileceğinin sinyalini veriyor, bu yüzden onları elinizdeyken kapın.