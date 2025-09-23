Bu sezon mağazalarda en çok rastlayacağınız 5 renk

Her moda sezonu, kendi benzersiz renk paletiyle gelir ve mağazaların vitrinlerinden sokak modasına kadar her yerde kendini gösterir. Bu sezon, gardıropları yeniden canlandıracak, iddialı ve şık beş renk öne çıkıyor: Zeytin Yeşili, Çikolata Kahvesi, Chili Bordo, Koyu Mor, Kayısı Turuncusu...

Aybüke Sengir

Bu sezon mağaza vitrinlerinde en çok karşılaşacağımız beş rengin ortak özelliği, birbirleriyle mükemmel bir uyum yakalamaları. 

ZEYTİN YEŞİLİ

Lauren Ralph Lauren Yeşil Kadın Normal Trençkot 

23.499 TL

ÇİKOLATA KAHVE

Bershka Blok Topuklu Çizme


3.290 TL

CHILI BORDO

İpekyol IW6240052024035 chic çapraz askılı çanta

2.999 TL 